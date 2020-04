Irene Pivetti è indaga per presunta frode sull’importazione di mascherine: si difende La società di Irene Pivetti è indagata per una presunta frode su novemila mascherine importate dalla Cina, deve rispondere a frode in commercio

L’ex presidente della Camera Irene Pivetti è indagata a Siracusa per una presunta frode sull’importazione di novemila mascherine provenienti dalla Cina, deve rispondere di frode in commercio e per immissione sul mercato di prodotti non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza

Tutto parte dalla società di cui la donna è amministrative unica e rappresentante legale: la Only Logistics. L’inchiesta è stata nominata “Bad Mask” ed è partita dalla Guardia di Finanza di Siracusa

L’indagini sono scattate dopo una segnalazione delle Fiamme Gialle di Bologna: nelle mascherine infatti sono state trovate delle irregolarità, in particolare nella protezione e nella loro funzione quindi di proteggere dai rischi di contagio.

Inoltre secondo la guarda di Finanza per l’importazione è stato alterato il certificato di idoneità: “È emerso che il codice relativo al certificato è risultato strano all’ente certificatole e quindi, falso.”

Dopo la segnalazione gli inquirenti sono arrivati alla distribuzione di Lentini, una società del Siracusano che le aveva distribuite nelle varie farmacie e parafarmacie del paese, e ora anche il titolare della “Stt Group” è indagato

Irene Pivetti risponde alle accuse

“È una indecenza, stanno cannoneggiando un’impresa seria come la mia, che sta facendo enormi sacrifici per fornire mascherine molto controllate. Tutta la chiacchiera uscita sui giornali è fondata sul nulla”

“La verità è che con grande sforzo e spirito di collaborazione stiamo cercando di importare un prodotto serio, le norme sono confuse”, conclude l’ex presidente della Camera

Il prezzo delle mascherine dopo il DPCM

Domenica scorsa, con l’emanazione del nuovo DPCM studiato appositamente per l’avvio della fase due, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha precisato quanto segue sul costo delle mascherine chirurgiche:

“Per quanto riguarda un passaggio importante nella convivenza con il virus e dovremmo adottare tutti i dispositivi di precauzione individuali. A questo fine con ordinanza Arcuri cambierà i prezzi di mercato delle mascherine avremo un prezzo assolutamente giusto, equo, per remunerare chi lavora in questo settore di produzione e in più c’è forte impegno del governo ad eliminare l’IVA, il prezzo è intorno a 0,50 per le mascherine chirurgiche.”