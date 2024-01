Iris, morta a 18 mesi per colpa della nuova fidanzata del suo papà: “Aveva cercato sul web come fare”

La storia della piccola Iris ha spezzato il cuore del mondo intero. Ha perso la vita a soli 18 mesi per colpa della nuova fidanzata del suo papà.

I suoi genitori l’amavano più di ogni altra cosa e di certo il suo papà non avrebbe immaginato che la separazione e la nuova relazione sarebbero state la condanna della sua piccola Iris.

Aleisia Lyanne Owens, 20 anni, la nuova fidanzata del papà, l’ha avvelenata costringendola ad ingerire diverse sostanze, batterie e viti.

La scoperta è arrivata dopo alcuni malesseri della bambina, che hanno costretto i suoi genitori a portarla al pronto soccorso. Per quattro giorni, Iris ha lottato con tutte le sue forze, ma alla fine il suo cuoricino si è arreso. Le indagini hanno ben presto fatto emergere la verità e portato all’arresto della 20enne che ora dovrà rispondere di 8 capi d’accusa.

Gli agenti hanno trovato sul suo cellulare diverse ricerche effettuate sul web, su quali fossero le sostanze letali per un bambino. Quelle stesse sostanze che l’autopsia ha rilevato. L’acetone per le unghie aveva comportato gravi danni agli organi. Non solo, nel suo corpicino c’erano anche viti e batterie, riportate anche nelle altre ricerche della ragazza: cosa succede se un bambino ingerisce batterie.

Nessun coinvolgimento del papà della piccola Iris

Il papà non riesce a rassegnarsi, a realizzare che quella che credeva una possibile nuova compagna, ha invece spezzato per sempre la vita della sua bambina. Gli inquirenti non hanno trovato nessun possibile coinvolgimento del ragazzo nel delitto. Forse, la 20enne ha agito per gelosia.

Nel corso delle indagini non è stato trovato nulla che dimostri un coinvolgimento dell’uomo in ciò che è accaduto alla bambina. È stato interrogato più volte e si è sempre dimostrato collaborativo.

Sulla vicenda, anche il nonno ha voluto dire la sua, affermando di essere felice dell’arresto di quella ragazza, nonostante non possa cancellare il dolore. Straziante anche il dolore della sua mamma naturale, che ha condiviso diversi post sui social.