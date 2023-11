Una svolta davvero importante è quella arrivata in queste ultime ore sulla scomparsa di Kimberly Bonvissuto, la 20enne che risultava essere scomparsa da lunedì 20 novembre. La Procura in un comunicato ha detto che è viva, sta bene ed è ancora in Italia.

I genitori in questi giorni, hanno fatto disperati appelli, con la speranza di poter rivedere e riabbracciare la figlia. Era uscita di casa, dicendo che doveva cenare con la cugina, ma in realtà doveva vedersi con un ragazzo.

La Procura in queste ultime ore ci ha tenuto a far sapere, che le indagini si erano concentrate su un allontanamento volontario. Pensano che sia andata via per amore. Così, in una nota diramata in queste ultime ore, hanno scritto:

La ragazza è in buone condizioni di salute e si trova in territorio Italiano. L’allontanamento dalla propria abitazione di Kimberly, è da ritenersi volontario e non causato da intimidazioni e minacce.

Per quanto constatato, fino a qualche giorno fa, la ragazza è in buone condizioni di salute e si trova in Italia. La famiglia inoltre, è stata informata di questi attuali sviluppi.

La scomparsa di Kimberly Bonvissuto

Kimberly è uscita dalla sua abitazione in via Cellini, a Busto Arsizio, nella provincia di Varese, nel pomeriggio di lunedì 20 novembre. Alla madre aveva detto che doveva rimanere a cena con la cugina, sua coetanea.

Quest’ultima in realtà, doveva solo reggerle il gioco, perché da ciò che è emerso la ragazza doveva vedersi con un ragazzo. Al momento nessuno sa l’identità di questa persona.

Di conseguenza, l’unica pista che le forze dell’ordine è proprio quella di controllare il suo telefono. Tuttavia, quest’ultimo risulta essere spento da quando la giovane è uscita dalla sua abitazione.

La svolta su questa scomparsa, che sembrava essere un vero e proprio mistero, è arrivata solo in queste ultime. Ora non ci resta che aspettare che la ragazza torni a casa, dai suoi genitori, che aspettano solo di poterla abbracciare.