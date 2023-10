La storia di questo bambino arriva da Melbourne, in Australia e ha già fatto il giro del mondo. Un piccolo eroe chiamato Isaac McGregor che ha perso la vita a soli 5 anni, nel tentativo di salvare quella dei suoi fratellini.

Stava giocando nella casetta in giardino con i tre fratellini, Mavis 6 anni, Saige 3 anni e Ashlynn 18 mesi, quando è divampato un incendio, partito dal divano. Isaac non si è spaventato e ha capito di dover aiutare i suoi fratellini. Ha fatto da scudo con il suo corpo, fin quando la mamma non si è resa conto di cosa stava accadendo in giardino.

È corsa subito fuori e ha cercato di portare in salvo i suoi 4 figli. Quando è entrata nella casetta, ha visto Isaac che proteggeva i suoi fratelli. Anche i vicini sono intervenuti in attesa dei soccorsi, ma nessuno è riuscito a salvare la vita dei bambini.

Saige e Ashlynn sono deceduti nelle fiamme, mentre Isaac e Mavis sono stati trasportati con urgenza all’ospedale Royal Children’s Hospital. Purtroppo, le loro condizioni all’arrivo alla struttura sanitaria era già troppo gravi. I medici hanno cercato di fare il possibile, ma i due fratelli non ce l’hanno fatta. Isaac aveva ustioni sull’80% del corpo.

La mamma di Isaac non dimenticherà mai quella scena

È stata la sua mamma a raccontare quella scena che non dimenticherà mai. La sua vita è stata distrutta in pochi istanti. Il suo bambino di 5 anni ha protetto con il suo corpo i suoi fratelli. Oggi Isaac viene acclamato da tutti come un eroe. La storia di questa famiglia ha già fatto il giro del mondo attraverso i social network, gettando nel dolore migliaia di persone.

Non è ancora chiaro quali siano state le cause dell’incendio, le notizie diffuse dagli investigatori sono ancora poche. Per ora, si chiede solo di rispettare il dolore insopportabile di questa famiglia.