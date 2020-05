Istituto Superiore di Sanità: mai mettere la mascherina in tasca o poggiarla sui mobili La mascherina non va mai messa in tasca e non va mai poggiata sui mobili: ecco le indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità

Tra le FAQ e le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, c’è un punto che riguarda le mascherine e il fatto che non devono mai essere messe in tasca o poggiate sui mobili. La mascherina è diventata la migliore amica degli italiani, che nella Fase 2 dell’emergenza sanitaria, nei luoghi pubblici, sono obbligati ad indossare. Gli unici esenti da questo obbligo, sono i bambini al di sotto dei 6 anni e le persone con disabilità.

Il decreto permette l’utilizzo anche di mascherine usa e getta, di mascherine lavabili e di mascherine cucite fai da te. La cosa importante di questo dispositivo di protezione, è che venga indossato nel giusto modo, coprendo la zona dal mento fino a sopra il naso.

Come ha spiegato l’Istituto Superiore di Sanità sul sito ufficiale, la mascherina è una misura complementare per contenere il contagio, ma non sostituisce il distanziamento fisico, l’igiene delle mani e l’attenzione della persona a non toccarsi viso, naso, occhi e bocca.

La mascherina oltre a coprire bene le zone più importanti, non deve rendere difficile la respirazione e non deve essere composta da materiali tossici, allergizzanti o infiammabili.

L’Istituto Superiore di Sanità consiglia l’utilizzo di mascherina certificate come dispositivi medici, qualora si accusino i sintomi sospetti di un contagio.

La mascherina usa e getta va gettata nell’indifferenziata.

Qual è il giusto modo per indossare la mascherina?

Prima di indossare il dispositivo di protezione bisogna lavare le mani con acqua e sapone per almeno 40-60 secondi oppure utilizzare un gel disinfettante. Bisogna prendere la mascherina dagli elastici, evitando di toccare la parte interna. Va posizionata poi facendola aderire sul naso e portandola sotto il mento.

Una volta indossata, la mascherina va manipolata afferrandola sempre soltanto dagli elastici dei legacci.

La mascherina, come già detto in precedenza, non va mai messa in tasca e non va mai poggiata su mobili o ripiani.

Quando si rimuove la mascherina usata, si deve procedere nuovamente con l’igiene delle mani.

La mascherina riutilizzabile può essere lavata a 60 gradi con un qualunque comune detersivo o seguendo le istruzioni riportate sulla confezione, dalla casa produttrice.