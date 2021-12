Il mondo della musica si stringe intorno al dolore di due dei musicisti più apprezzati a Napoli e in tutta Italia, per la morte di Italo Jovine, padre di Massimo e Valerio, due dei membri del famoso gruppo 99 Posse. Entrambi i figli hanno voluto salutare il loro papà con dei commoventi post sui loro rispettivi account Instagram.

L’annuncio del decesso di Italo Jovine è stato fatto proprio dai suoi due figli, che sono grosse personalità nel mondo della musica italiana. Massimo JRM Jovine è uno dei fondatori dei 99 Posse, famosa band musicale napoletana. Suo fratello minore Valerio Jovine, conosciuto con il nome d’arte di Jovine, fa parte della band solo da qualche anno ma è anche un volto noto della televisione grazie alla sua recente partecipazione al talent show The Voice of Italy.

La perdita dell’adorato padre, che è stato sempre al loro fianco, ha causato in loro grande tristezza. Emozioni riportate in due post pubblicati nelle scorse ore sui social.

Valerio, il secondo figlio di Italo Jovine, ha pubblicato uno scatto di suo papà e, in didascalia, ha aggiunto:

Questa foto te l’ho scattata io, un po’ di tempo fa… quel tempo che rimarrà indelebile nei miei pensieri. Sei stato un padre molto particolare e mi sono sempre chiesto come sarebbe stata la vita mia e di Massi con un papà “normale”… Ma poi in fondo volevo te come papà perché ci hai insegnato un sacco di cose dall’alto della tua cultura, conoscenza e spero che il meglio di te riuscirò a donarlo ai miei figli perché senza te non saremmo quelli che siamo. Mi è capitato di pensare di voler lasciare la musica molte volte ma non posso proprio ora perché ti meriti il meglio di me. Ciao Papà.