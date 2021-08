Sarà per sempre ricordato come batterista del leggendario gruppo dei Rolling Stones: Charlie Watts si è spento per un problema al cuore

Il mondo della musica piange la morte del batterista storico di uno dei gruppi più famosi e di successo della storia, i Rolling Stones. Charlie Watts, uno dei drummer più iconici della sua generazione e degli ultimi decenni del secolo scorso, è morto a Londra dopo un’operazione subita d’urgenza al cuore.

Ad annunciare la sua morte ci ha pensato il suo ufficio stampa, tramite una nota pubblicata sui canali social. La nota recita così:

È con immensa tristezza che annunciamo la morte del nostro amato Charlie Watts. È morto serenamente in un ospedale di Londra, circondato dalla sua famiglia. Chiediamo gentilmente che la privacy della sua famiglia, dei membri della band e degli amici intimi sia rispettata in questo momento difficile.

Charlie, proprio ad inizio agosto, aveva annunciato che non avrebbe potuto partecipare alle 13 date del tour dei Rolling Stones che era in programma. Sotto consiglio degli esperti, aveva detto il batterista, aveva bisogno di un po’ di riposo, ma che presto sarebbe tornato in forma e avrebbe impugnato di nuovo le bacchette.

Poi è arrivata una complicazione che lo ha costretto a sottoporsi ad un delicato intervento al cuore d’urgenza. Un’operazione alla quale non è sopravvissuto.

Vita e carriera di Charlie Watts

Charlie Watts era nato a Londra nel 1941 e fin da giovanissimo aveva mostrato la sua bravura e passione per la batteria. Proprio nei piccoli locali londinesi ha conosciuto Brian Jones, Mick Jagger e Keith Richards. Tutti insieme, nel 1961, hanno dato vita a quella che sarà per sempre ricordata come una delle band rock più famose della storia della musica.

In realtà, per sua stessa ammissione, lui non era uno dei più bravi batteristi al mondo. Secondo lui c’erano tanti molto più bravi di lui a livello tecnico. Tuttavia, era il tassello perfetto per quello che era un unico agglomerato di musica e di energia.

Non si possono contare i messaggi che il mondo della musica, della televisione e del web hanno scritto e pubblicato per ricordare colui che sarà per sempre una leggenda. Tra i tanti, anche Paul McCartney dei Beatles ha voluto salutarlo per sempre in una intervista rilasciata ad un’emittente britannica.