Shock in Spagna per il ritrovamento del corpo senza vita dell'attrice Itziar Castro: aveva solo 46 anni ed è stata stroncata da un malore

Un lutto improvviso ha sconvolto il mondo dello spettacolo spagnolo ed europeo nella giornata di ieri. Itziar Castro, attrice iberica di grande successo, nota anche in Italia grazie al ruolo interpretato nella serie tv targata Netflix Vis a Vis, ha perso la vita a soli 46 anni. A dare il tragico annuncio ci ha pensato il regista Frankie De Leonardis.

Soltanto due giorni fa si era diffusa la notizia riguardante l’inaspettato decesso di uno scrittore, poeta e attore di enorme successo in Gran Bretagna e in tutta Europa.

Si tratta di Benjamin Zephaniah, noto per le sue opere e per la sua battaglia per i diritti delle minoranze, diventato famoso in tutto il mondo anche grazie al suo ruolo nella serie tv targata Netflix Peaky Blinders. L’artista si è spento a 65 anni e, solo 8 settimane fa, gli era stato diagnosticato un tumore al cervello.

Ieri è purtroppo toccato ad un’attrice, sta volta spagnola, anche lei protagonista di una serie tv di enorme successo.

Si tratta di Itziar Castro, interprete di 46 anni, che aveva ottenuto un grande successo soprattutto dal 2018 in poi, quando ha vestito i panni di Goya Fernandez in Vis a Vis, serie tv che racconta le vicende di alcune detenute di un carcere.

Come è morta Itziar Castro

Il corpo senza vita di Itziar Castro è stato rinvenuto all’interno di un’abitazione di Lloret De Mar. A dare per primo la notizia è stato il quotidiano spagnolo El Mundo, che riportando le dichiarazioni dell’agenzia dell’attrice ha spiegato che le cause del decesso sarebbero da attribuire molto probabilmente ad un arresto cardiaco.

Straziante il messaggio di cordoglio scritto e pubblicato su X dal regista Frankie De Leonardis. Le sue parole sono state riportate da Fanpage.it:

“È con profondo rammarico che vi informiamo della morte della talentuosa attrice Itziar Castro avvenuta ieri sera. Con una straordinaria carriera nell’industria dello spettacolo, la Castro ha lasciato un segno indelebile con la sua notevole recitazione e il suo carisma. Itziar non era solo un’attrice e un’artista di talento, ma anche un’instancabile combattente per i suoi ideali e le sue speranze. Ha affrontato ogni sfida con una determinazione e un coraggio che hanno ispirato molti. Il suo contributo al mondo dell’arte e la sua instancabile lotta per l’uguaglianza e la giustizia sul piano sociale rimarranno un’eredità duratura della sua passione e del suo impegno. Per coloro che desiderano renderle omaggio, i dettagli degli eventi commemorativi saranno annunciati nei prossimi giorni. La famiglia chiede il rispetto della propria privacy in questo difficile periodo di lutto“.