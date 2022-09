Ha avuto il più triste degli epiloghi, purtroppo, la vicenda legata alla scomparsa, segnalata lo scorso venerdì 2 settembre, di Ivan Dragicevic. Il 39enne serbo, ma residente in Italia da anni, è stato trovato senza vita nei boschi vicino a Montecchio, in provincia di Vicenza. A trovarlo un escursionista che passava da quelle parti per caso.

La triste vicenda di Ivan è iniziata lo scorso venerdì 2 settembre. La madre, anche lei serba e residente in Italia da tantissimi anni, ha avvertito le autorità locali del mancato ritorno del figlio a casa.

I Carabinieri della compagnia di Valdalno hanno subito messo in atto il protocollo e avviato le ricerche. Ricerche che però, nei giorni successivi, non avevano portato ad alcun risultato.

Le indagini hanno cercato anche di capire se la scomparsa del 39enne potesse essere legata a terzi, ma al momento non ci sono novità a riguardo.

Poi, venerdì 9 settembre, la svolta nel caso. Un escursionista della zona stava attraversando i boschi vicino a Montecchio, quando ha notato un corpo esanime tra le sterpaglie.

Allertate subito le autorità, che hanno provveduto a raggiungere il posto e prelevare il corpo.

Quest’ultimo era in abbastanza avanzato stato di decomposizione. Il che lascia intendere che il decesso fosse avvenuto già da qualche giorno prima del ritrovamento. I successivi esami del DNA hanno poi confermato l’identità.

Chi era Ivan Dagicevic

La madre di Ivan Dragicevic e i suoi conoscenti, ascoltati dagli inquirenti, hanno dichiarato che non c’erano state liti nei giorni precedenti alla scomparsa. Nulla che possa far pensare ad un movente per un eventuale delitto.

Ivan era conosciuto da molti e apprezzato da tutti. Amava la musica, che nel suo paese, la Serbia, aveva anche studiato.

Suonava come chitarrista in una band locale, gli Ethereal Lus, e aveva il soprannome di Little Kid. I membri del complesso, che prima di tutto erano anche suoi cari amici, hanno affidato ai social un toccante messaggio di addio. Eccolo di seguito: