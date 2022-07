Sono tutti sconvolti per l’improvvisa morte di Ivana Trump. La notizia si è diffusa nelle ultime ore ed è stata confermata anche dalla sua famiglia. L’ex moglie di Donald Trump aveva 73 anni e si è spenta a seguito di un arresto cardiaco. È stata trovata morta nella sua abitazione di New York.

Poche ore prima della tragedia, Ivana Trump aveva cenato nel suo ristorante preferito, non molto distante dalla sua casa. Secondo quanto riportato dalla testata giornalistica The Sun, la donna stava bene.

I proprietari del locale, raggiunti dai giornalisti, hanno raccontato di essere sconvolti dalla notizia. L’avevano vista poche ore prima e stava bene. Era apparsa un po’ stanca, ma sembrava che stesse bene. L’ex moglie di Donald Trump cenava spesso all’Altesi Restaurant, situato vicino alla sua casa.

Come sempre mi ha chiesto come stavo, lei ci ha sempre sostenuto, e abbiamo avuto una conversazione normalissima, come quasi ogni volta che l’ho vista. Non pensavo avesse problemi di salute, sembrava forse un po’ stanca, ma per il resto sembrava a posto. Sono un po’ sotto shock in questo momento abbiamo visto un gran fermento sotto il suo appartamento, ma non abbiamo capito subito cosa fosse accaduto. Era davvero una persona meravigliosa.