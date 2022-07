Tragedia a Riccione: 21enne muore annegato nella piscina del Grand Hotel

Una vera e propria tragedia quella che si è consumata nella giornata di ieri a Riccione. Un ragazzo di 21 anni, infatti, è morto dopo essere annegato nella piscina del Grand Hotel. Inutili si sono rivelati i tentativi dei soccorsi di rianimare il giovane e attualmente gli inquirenti stanno indagando sulle cause che hanno provocato la sua prematura scomparsa.

Il dramma è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri. Un ragazzo di 21 anni, dopo essersi tuffato nella piscina del Grand Hotel di Riccione, è morto annegato. Il giovane era in compagnia di alcuni amici e si ipotizza che dopo il tuffo sia stato colpito da un malore.

Tempestivo è stato l’intervento dei soccorsi che hanno fatto di tutto per rianimare il ragazzo. I sanitari hanno trasferito il giovane in ospedale ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Il 21enne, infatti, è morto poco dopo l’arrivo in ospedale e i medici sono stati costretti a constatare il decesso.

Tragedia a Riccione, 21enne muore nella piscina del Grand Hotel: le indagini dei carabinieri

Riguardo questa tragedia stanno indagando i carabinieri di Rimini. Stando alle prime ricostruzioni, pare che il giovane era in compagnia di alcuni amici e, dopo essersi tuffato in acqua, è scattato l’allarme. Le persone che erano in sua compagnia, infatti, si sono allarmati appena hanno visto il corpo del ragazzo sul fondo della vasca.

In queste ultime ore gli inquirenti stanno facendo alcune indagini riguardo la vicenda. In particolar modo i carabinieri stanno valutando se al momento della tragedia era presente o meno il corpo di salvataggio, probabilmente assente in quanto in pausa pranzo.

Riguardo questa triste vicenda si è espresso Gianni Andreatta, responsabile dell’hotel, commentando la tragedia con queste parole:

Il ragazzo si è sentito male improvvisamente. Questa è l’unica spiegazione possibile.

Ci stringiamo al dolore della famiglia del ragazzo per la prematura scomparsa del giovane.