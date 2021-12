Jean Marc Vallée, regista di The Young Victoria e Dallas Buyers Club, è morto in circostanze ancora da chiarire a soli 58 anni

Il mondo del cinema internazionale è sconvolto per la notizia che si è diffusa nelle ultime ore, riguardo la prematura e a quanto pare improvvisa morte di Jean Marc Vallée. Il regista canadese aveva solo 58 anni e non sono state dichiarate le cause del decesso. Centinaia i messaggi di cordoglio apparsi sui social negli ultimi due giorni, da parte di colleghi del mondo dello spettacolo e dai fan.

Nonostante avesse una abbastanza giovane età, Vallée era riuscito a conquistare un posto nell’olimpo di Hollywood già qualche anno fa.

Dopo essersi laureato in Cinema, aveva diretto alcuni film minori di produzione canadese. Soprattutto il film “Liste nere“, che venne candidato nel 1995 a 9 Genie awards, fece iniziare a circolare il suo nome negli ambienti delle case di produzioni statunitensi, tanto che il regista si trasferì ben presto in California.

I primi due lungometraggi che ha diretto in terra a stelle e strisce si intitolano Posse II – La banda dei folli (1997) e Loser Love (1999) e non hanno fatto altro che confermare il suo talento.

La consacrazione definitiva, se così si può dire, è arrivata però nel 2005. In quell’anno ha diretto il film C.R.A.Z.Y., una commedia drammatica ambientata a Québec negli anni sessanta e settanta. Il film fu presentato al Toronto International Film Festival del 2005, dove ricevette il premio per il miglior film canadese.

Premi e riconoscimenti di Jean Marc Vallée

Dopo uno stop di circa 4 anni, nel 2009 esce il film da lui diretto e prodotto da Martin Scorsese intitolato The Young Vittoria. Il film, che narra le vicende legate alla vita della giovane regina Vittoria, ricevette tre candidature ai Premi Oscar del 2010, vincendo quella per i migliori costumi. Vinse inoltre due premi BAFTA e un Critics’ Choice Movie Award.

Il film di maggiore successo e prestigio è arrivato nel 2013. Il titolo della pellicola è Dallas Buyers Club e racconta la storia di un elettricista texano che scopre di essere affetto da AIDS. Il film ha ricevuto la candidatura per il miglior montaggio e i due attori, Matthew McConaughey e Jared Leto, hanno vinto entrambi il premio Oscar, rispettivamente come Miglior Attore Protagonista e Miglior Attore non protagonista.