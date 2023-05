L'attore premio Oscar, Jeff Bridges ha raccontato in un'intervista che il tumore è in via di guarigione e che le cure hanno funzionato

Sembra proprio che Jeff Bridges, strepitoso attore statunitense, vincitore anche di un premio Oscar, sia sulla buona strada per la guarigione dal cancro che lo colpisce dall’ottobre del 2020. A raccontare come sta andando ci ha pensato proprio lui, in una intervista rilasciata ad AARP.

Jeff Bridges ha bisogno davvero di pochissime presentazioni. È infatti uno degli attori più amati e apprezzati degli ultimi decessi, capace di interpretare ruoli che resteranno per sempre nella stori del cinema. Uno su tutti quello di Drugo nel film Il Grande Lebowski, che gli è valso addirittura il premio Oscar nella categoria di Miglior attore protagonista.

Gli ultimi anni della star sono stati tutto fuorché semplici. Nell’ottobre del 2020, infatti, aveva scoperto di avere un tumore di 20 centimetri.

Bridges stava girando The Old Man e naturalmente la produzione ha dovuto interrompere la realizzazione della serie tv, per permettere al protagonista di sottoporsi all’intervento e alle cure necessarie.

Come se non bastasse, nel gennaio del 2021 ha contratto il Covid. Anche questa malattia lo ha affossato parecchio, colpendolo in forma molto grave e costringendolo ad un ricovero in ospedale che è durato addirittura 5 mesi.

Nonostante tutti questi ostacoli, lui non si è mai arreso o perso d’animo. Ha fin da subito affrontato la malattia con grande coraggio e soprattutto con ottimismo. Trovando le motivazioni giuste per andare avanti e facendo affidamento su straordinari medici e infermieri che lo hanno assistito al meglio.

Come sta oggi Jeff Bridges

Oggi, come ha raccontato lo stesso attore in un’intervista rilasciata al sito AARP.org, la situazione è migliorata notevolmente. Quel tumore che misurava 30×20 centimetri, grazie alla chemio terapia si è ridotto alle dimensioni di una biglia.

Una boccata di aria fresca, dunque, per i tantissimi fan che hanno seguito il suo percorso di cure con grande apprensione, sperando che il proprio idolo potesse riprendersi quanto prima.

Jeff Bridges, durante il periodo peggiore della sua vita, aveva trovato la forza di andare avanti per la sua famiglia. Soprattutto per sua figlia Hayley, che desiderava accompagnare all’altare.

Obiettivo non solo raggiunto, ma superato, visto che nel giorno del matrimonio è riuscito anche a fare il ballo della sposa con il papà per qualche secondo.