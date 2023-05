L'attore scomparso, Jeff Machado, è stato trovato senza vita. Qualcuno lo ha ucciso e poi chiuso in una cassa, ben nascosta per mesi

Mondo dello spettacolo sconvolto. L’attore Jeff Machado è stato trovato senza vita, chiuso in un baule sepolto due metri sotto terra, nel pavimento di una casa di Rio de Janeiro.

Da circa quattro mesi, Jeff Machado aveva fatto perdere le sue tracce. Un’ultima chiamata a sua madre, prima di un provino e poi il nulla. La donna ha iniziato ad insospettirsi dopo l’arrivo di alcuni strani sms, tutti inviati dal cellulare del figlio.

Non solo, l’uomo aveva abbandonato i suoi otto cani lontano dalla sua abitazione, due non ce l’avevano fatta. Non era possibile, non era da lui. Amava profondamente gli amici animali e mai sarebbe scomparso con la sua mamma.

Così sono partite subito le ricerche, fino all’orrendo ritrovamento. Una cassa sepolta nel pavimento di una casa. Ci sono voluti diversi uomini e ben 9 lunghe ore, per riuscire a tirarla fuori. Secondo gli inquirenti, quella cassa faceva parte dell’arredamento della casa dell’attore, per questo è molto probabile che il delitto sia avvenuto nella sua abitazione. Ma chi può essere stato e per quale motivo? Sono queste le domande che ora cercano risposte.

Jeff amava la sua vita e la sua carriera. Era riuscito a diventare un noto giornalista e anche ad ottenere ruoli nel mondo della recitazione.

Chi era Jeff Machado

Jeff Machado, all’anagrafe Jefferson Machado da Costa, è diventato famoso grazie alla telenovela Reis. Nel 2008 ha iniziato anche una carriera nel campo del giornalismo.

Amava il suo lavoro e dedicava la sua vita agli amici a quattro zampe. Le cose sono cambiate nel mese di gennaio, quando l’attore e giornalista è scomparso. Quel tipo di vita cambia le persone, ma la famiglia non ha mai creduto che avesse agito di sua spontanea volontà. Jeff non avrebbe mai condannato ad una fine così i suoi 8 cani.

La madre ha denunciato la scomparsa e alla fine, è arrivato il tragico epilogo. Qualcuno ha messo fine alla sua vita e ora si cerca il colpevole.