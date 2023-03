Il giornalista Pier Attilio Trivulzio è stato trovato senza vita all’interno di un appartamento di Novara. Era deceduto da tempo, il suo corpo era già mummificato.

Una notizia che ha sconvolto tutti i suoi amici di Monza, erano circa sette mesi che scrivevano appelli sul web, non avendo più sue notizie. Ma non era la prima volta, Pier Attilio Trivulzio faceva spesso perdere le sue tracce per lunghi periodi. Tuttavia, gli abitanti di Novara, dove viveva da tempo, non si sono resi conto della sua assenza.

Il giornalista era conosciuto con il soprannome di “re dell’autodromo di Monza“. Scriveva di motori, ma non solo. Durante la sua carriera ha collaborato con giornali importanti come l’ANSA, l’Espresso e La Notte. Ha scritto anche importanti inchieste sulla ‘ndrangheta per il settimanale l’Esagono.

Gli amici lo chiamavano Pat. Ormai 83enne, Pier Attilio Trivulzio era in pensione e viveva nella solitudine.

Le notizie sul suo decesso purtroppo sono ancora poche. Sembrerebbe, secondo le prime indiscrezioni emerse, che sia stato trovato senza vita nella sua casa situata nel quartiere di Sant’Agabio a Novara. Probabilmente deceduto per cause naturali, senza che nessuno se ne rendesse conto. Il suo corpo era ormai mummificato. Si pensa che si fosse spento da almeno 7 mesi.

Pier Attilio Trivulzio aveva scelto di vivere nella solitudine

Aveva scelto di vivere da solo ed è così che se n’è andato, da solo.

Sono stati alcuni amici lombardi, che non riuscivano più a sentirlo e ad avere sue notizie, ad allarmare i vigili del fuoco. Questi ultimi si sono recati nella sua casa per un sopralluogo ed hanno fatto la tristissima scoperta.

A Novara dove si era trasferito, non aveva nessun amico e nessun parente. Negli ultimi tempi aveva problemi economici e spesso andava a mangiare alla mensa dei frati cappuccini del Convento di San Nazzaro alla Costa.