A oltre un mese di distanza dalla tragica morte di Matthew Perry, Jennifer Aniston, che con lui era molto legata da un rapporto di amicizia, è tornata a parlare di lui. La star ha spiegato che Matt era sano e felice e che quella stessa mattina aveva messaggiato con lui. Nulla le aveva fatto pensare che da lì a poco potesse capitare un dramma simile.

La morte di Matthew Perry, bravissimo attore di moltissimi film di successo, noto in tutto il mondo soprattutto per il suo ruolo di Chandler Bing in Friends, ha scioccato tutti.

In particolare ha gettato nello sconforto chi con lui ha condiviso 10 anni indimenticabili, ossia gli altri protagonisti dell’amatissimo show della NBC.

Page Six Credit

Tra tutti gli altri protagonisti di Friends, colei con cui Perry aveva mantenuto il miglior rapporto, e che ha sofferto di più per la sua improvvisa scomparsa, è senza dubbio Jennifer Aniston, la Rachel di Friends.

Alcune fonti all’attrice hanno raccontato della disperazione in cui era apparsa nel giorno del funerale di Perry. Inoltre, sembra che Jennifer si sia chiusa in se stessa dal momento in cui h ricevuto la tragica notizia. Non usciva più di casa e ha perso 5 kg.

Jennifer Aniston e gli ultimi messaggi a Matthew

Dopo alcuni giorni di silenzio, Jennifer era riapparsa sui social e ovviamente lo ha fatto con un post molto commovente dedicato al suo amico, alle mille risate fatte insieme e all’immenso vuoto che ha lasciato.

Recentemente, l’attrice ha rilasciato un’intervista alla rivista Veriety, durante la quale è stato impossibile parlare ancora del suo Matthew.

Lei, come noto, non aveva mai interrotto i rapporti con lui. Anzi, a detta sua si erano scambiati dei messaggi fino all’ultimo, fino al mattino del 28 ottobre.

Era sano, aveva smesso di fumare e si stava rimettendo in forma. Era felice: è tutto quello che so. Quella mattina gli stavo mandando dei messaggi. Non soffriva e non stava lottando. Mi manca tantissimo, ci ha fatto ridere davvero tanto.

Quella di Perry è stata la seconda grave perdita per la Aniston nel giro di un anno. Nel 2022, infatti, la star hollywoodiana aveva dovuto dire addio al suo amato papà.