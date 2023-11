Fonti vicine a Jennifer Aniston hanno riportato ad alcune testate giornalistiche statunitensi, la notizia riguardante le terribili condizioni emotive dell’attrice a seguito della morte di Matthew Perry. Dei 4 protagonisti di Friends, lei sarebbe quella a stare peggio. Un dolore, quello per la perdita dell’ex collega, che è arrivato a nemmeno un anno di distanza dalla morte del padre.

La morte di Matthew Perry, l’indimenticabile e iconico Chandler Bing di Friends, generazionale sitcom degli anni novanta, ha sconvolto davvero tutti.

La famiglia ovviamente, i tantissimi fan dell’attore e della serie, gli amici, i colleghi.

Tra coloro che hanno accusato di più il colpo, ovviamente gli altri 4 protagonisti di Friends. Ma più di tutti, secondo quanto riportato da alcuni media statunitensi, sarebbe proprio Jennifer Aniston, Rachel nello show.

