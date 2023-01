Un lutto molto grave ha colpito il mondo della musica degli Stati Uniti d’America. È delle ultime ore, infatti, la notizia della prematura scomparsa di Jeremiah Green. Il musicista, fondatore e batterista della famosa band chiamata Modest Mouse, si è spento a soli 45 anni dopo aver lottato con un cancro che, alla fine, lo ha sconfitto. Lascia la moglie e un figlio piccolo, nato nel 2016.

Jeremiah Martin Green era nato a Oahu, Hawaii, nel 1977. La sua infanzia non è stata affatto felice. Infatti, suo padre abusava di lui e per anni i due hanno interrotto il loro rapporto, salvo poi riavvicinarsi.

È poi cresciuto a Moxee, nello Stato di Washington, prima di trasferirsi a Seattle, dove si è avvicinato per la prima volta al mondo della musica.

Ha iniziato la sua carriera mentre era al liceo, suonando in alcuni piccoli concerti della zona. Poi, nel 1993, insieme a Isaac Brock ed Eric Judy ha fondato la band dei Modest Mouse, conquistando un successo sempre più grande.

Nel 2003, per problemi di salute, Green ha lasciato la band, salvo poi rientrarci un anno più tardi, nel maggio del 2004.

Era sposato con sua moglie Lauren, da cui ha avuto anche un figlio nel 2016.

Lo scorso 24 dicembre i fan di Jeremiah Green e dei Modest Mouse hanno ricevuto una notizia riguardante il musicista tutt’altro che felice. A darla è stata proprio la madre del batterista, che ha spiegato con il cuore in frantumi che suo figlio stava combattendo contro un cancro.

La band aveva commentato la notizia spiegando che tutto filava liscio e ha invitato i fan ad inviare vibrazioni positive verso Jeremiah e la sua famiglia.

Tuttavia, dopo soli 6 giorni, la stessa band ha pubblicando un nuovo post sui social, annunciando ciò che nessuno avrebbe voluto sentire, ovvero che Green si è spento per sempre. Nel post si legge:

Non conosco un modo per andarci piano: oggi abbiamo perso il nostro caro amico Jeremiah. Si è sdraiato un po’ per riposare e semplicemente si è spento. Vorrei dire un mucchio di belle parole in questo momento, ma non è il momento. Queste verranno dopo, e da molte persone. Per favore, apprezza tutto l’amore che dai, ricevi, hai dato e avrai. Geremia parlava soprattutto di amore. Ti vogliamo bene.