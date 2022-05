La triste notizia è stata data attraverso una nota ufficiale dalla stessa band. È morto il tastierista e manager dei Depeche Mode, Andy Fletcher.

È scomparso in modo improvviso ed inaspettato all’età di 60 anni. La notizia si è diffusa poche ore fa e ancora non è stata resa nota la causa del decesso, che ha gettato nel dolore e nello sconforto l’intero mondo della musica.

L’annuncio della band per la morte di Andy Fletcher

I due membri della band, Martin Gore e Dave Gahan hanno pubblicato un lungo e straziante post sul profilo ufficiale della famosissima band.

Siamo scioccati e pieni di schiacciante tristezza per la prematura scomparsa del nostro caro amico, membro della famiglia e compagno di band Andy “Fletch” Fletcher. Fletch aveva un vero cuore d’oro ed era sempre lì quando avevi bisogno di supporto, una conversazione vivace, una bella risata o una pinta fredda. I nostri cuori sono con la sua famiglia e vi chiediamo di sentirli nei vostri pensieri e di rispettare la loro privacy in questo momento difficile.

Andy Fletcher era molto amato nel mondo della musica per il suo talento, ma anche per l’empatia che riusciva ad avere con il pubblico. Si è unito ai Depeche Mode nel 1980, quando incontrò Martin Gore al pub Van Gogh in Paycocke Road a Basildon.

Non è ancora nota la causa della morte, il tastierista si è spento all’età di 60 anni e lascia nel dolore, oltre ai suoi amici e colleghi, la moglie Grainne Mullan e i suoi due figli Meghan e Joe.

La notizia della scomparsa si è rapidamente diffusa sul web, lasciando tantissima tristezza nel mondo dello spettacolo. Tantissimi i post pubblicati in tutto il mondo da personaggi famosi e dai numerosissimi fan della nota band. Foto di Andy Fletcher, accompagnate da dolci pensieri e parole d’affetto.