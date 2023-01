Un inizio anno davvero poco simpatico e sereno per la star mondiale del cinema Jeremy Renner. L’attore, uno dei punti cardini della “famiglia” della Marvel e candidato per due volte al premio Oscar, è infatti rimasto ferito in un incidente sulla neve. Le sue condizioni, come ha specificato il suo agente rappresentante, sarebbero critiche ma stabili.

Nato in California nel 1971, Renner ha studiato criminologia, prima di dedicarsi al mondo del cinema e della recitazione. Ha iniziato a girare alcuni spot pubblicitari, prima di avere delle piccole parti in film per la televisione e per serie tv, come ad esempio Angel (spin off di Buffy) e CSI – Scena del Crimine.

Il primo ruolo di rilievo, che gli è valso anche diversi premi e riconoscimenti, è arrivato nel 2002, quando ha avuto la parte da protagonista nel film Jeffrey Dahmer – Il Cannibale di Milwaukee.

Nel 2008 ha preso parte nel film The Hurt Locker di Kathryn Bigelow e il suo ruolo lo ha portato fino alla prestigiosa candidatura al premio Oscar.

Candidatura ricevuta anche nel 2011, quando ha recitato al fianco di Ben Affleck nel film poliziesco The Town.

Nel 2012 veste per la prima volta i panni del supereroe della Marvel Occhio di Falco, nel film Thor. Ruolo che poi ha ripreso anche in altri film Marvel.

L’incidente di Jeremy Renner

A confermare la notizia del grave incidente sulla neve subito dall’attore, è arrivata una dichiarazione del suo agente. Il manager non ha spiegato nei dettagli cosa sia successo, né dove o quando precisamente è successo.

Tuttavia, sembrerebbe che le condizioni di Jeremy Renner siano abbastanza serie e critiche, anche se stabili.

I giornali statunitensi hanno spiegato che molto probabilmente l’episodio si è verificato a Washoue County, nel Nevada. Località in cui la star possiede una casa e che recentemente è stata colpita da una forte e insolita nevicata.

Alcuni hanno ipotizzato che Renner possa essere rimasto ferito mentre spazzava la neve o mentre era a bordo del suo gatto delle nevi, mezzo che utilizza proprio in occasioni simili.

Si attendono novità riguardo alle sua condizioni, che stanno tenendo i suoi tantissimi fan con il fiato sospeso.