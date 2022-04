Decine le serie tv e i film di successo in cui Kathy Lamkin ha lavorato. Il più noto "Non è un paese per vecchi", premio Oscar nel 2007

Il mondo del cinema e della televisione statunitense e mondiale hanno da poco appreso la notizia della morte di Kathy Lamkin. L’attrice aveva 74 e si è spenta dopo aver lottato con una brutta malattia. Era nota per aver recitato, tra gli altri, nel film vincitore del premio Oscar “Non è un paese per vecchi”.

Giorni duri per gli appassionati di cinema e televisione, che hanno appreso la notizia delle morti di due grandissimi professionisti. Gilbert Gottfried, noto per aver recitato nel film “Piccola Peste”, si è spento a soli 67 anni.

Kathy Lamkin, invece, è morta all’età di 74 anni dopo aver lottato con una malattia breve ma che non le ha lasciato scampo. A dare l’annuncio della sua dipartita ci ha pensato la Linda McAlister, l’agenzia che rappresentava l’attrice.

È con il cuore pesante che annunciamo che la nostra cara Kathy Lamkin è morta lunedì 4 aprile 2022, dopo una breve malattia. Era un brillante esempio luminoso di gentilezza e incoraggiamento in tutto ciò che faceva. Mancherà a molti.

Poi la nota conclude:

Kathy aveva un talento immenso e un’anima così gentile e divertente. Continuerà a vivere nei grandi ruoli a cui ha dato vita in modo così creativo e unico. Che meraviglia aver conosciuto questa persona incredibile. Un sincero amore e preghiere alla sua meravigliosa famiglia e al suo universo di amici. Ti vogliamo bene, Kathy <3

I successi di Kathy Lamkin

Kathy Lamkin era nata il 10 dicembre del 1947 a Graham, in Texas ed è morta, sempre nella sua citta, lo scorso 4 aprile.

Il suo talento da attrice l’ha portata a recitare in diversi film e serie tv di enorme successo non solo negli Stati Uniti, ma in tutto il mondo.

Per quanto riguarda il piccolo schermo, ha fatto parte dei cast di serie come “Malcolm in the Middle”, “Nip/Tuck”, “Medium”, “Bones”, “Boston Legal” e “My Name Is Earl”.

Al cinema, invece, ha recitato tra gli altri in “Sognando Broadway” (1996), “The Life of David Gale” (2003), “Kiss Kiss Bang Bang” (2005), “The Astronaut Farmer” (2006), “Lo spaccacuori” (2007), “Come ti ammazzo l’ex” (2009), “Sweetwater – Dolce vendetta” (2013).

Il film di maggiore successo in cui ha lavorato, è senza dubbio “Non è un paese per vecchi“, sotto la direzione dei registi fratelli Cohen. Il film vinse il premio Oscar nella categoria di Miglior Film nel 2007.