Mondo del cinema e della televisione a lutto per la scomparsa di uno stimatissimo attore, che negli ultimi anni aveva preso parte a produzioni di grande successo sia sul piccolo che sul grande schermo. Si tratta di Jhon Beasley, che aveva 79 anni e che, stando a quanto emerso fino ad ora, se ne è andato per via delle complicazioni di una patologia che lo aveva colpito al fegato.

La notizia si è divulgata nella giornata di martedì ed ha inevitabilmente scosso tutti gli appassionati di cinema e televisione statunitensi e non solo.

A dare il triste annuncio ci ha pensato il figlio di Jhon, Mike Beasley, che su Facebook ha pubblicato una bellissima foto di loro due insieme e l’ha accompagnata con una toccante lettera di addio. Ecco le sue parole:

Cavolo… tutti sappiamo che questo fa parte della vita… ma questo non serve a rendere le cose più facili. Ho perso il mio migliore amico oggi. Dicono che non dovresti mai incontrare i tuoi eroi perché non si rivelano chi pensavi che fossero. Questo è così sbagliato. Il mio eroe era mio padre. Grazie di tutto. Spero di averti reso orgoglioso. Ti amo di più.

La carriera di Jhon Beasley

Nato il 26 giugno del 1943 a Omaha, in Nebraska, Jhon Beasley non ha iniziato da giovanissimo la sua carriera attoriale. Ha infatti lavorato a lungo nelle ferrovie, prima di iniziare a interpretare i suoi primi ruoli.

L’esordio è infatti arrivato nel 1989, quando aveva 46 anni, nel film Fuoco incrociato del regista David Prior.

Sul grande schermo ha recitato in decine di film. I ruoli maggiormente degni di nota sono quelli interpretati in Stoffa da Campioni, Qualcuno da Amare, Un Lavoro da Grande, Amici per Sempre, L’Apostolo (diretto e interpretato dal grande Robert Duvall), Al Vertice della Tensione, A Testa Alta e tanti altri.

In un certo senso ancora maggiore la fama raggiunta da Jhon Beasley nel mondo della televisione e delle serie tv.

È infatti apparso in diversi episodi di show televisivi di successo globale, come Ultime dal cielo, CSI, Giudice Amy. Ma anche Everwood, The Soul Man e, più recentemente, in un episodio di The Mandalorian.