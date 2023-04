Ansia e preoccupazione per Joaquin Cortes e per i tantissimi fan che lo seguono da ogni parte del mondo. Il ballerino spagnolo nei giorni scorsi ha avuto dei problemi di salute, di cui non si conosce ancora la natura ma che lo hanno costretto ad un ricovero in ospedale per accertamenti.

Credit: joaquincortesworld – Instagram

Con la sua danza flamenca è riuscito a conquistare un successo enorme in tutto il mondo. Joaquin Cortes, ballerino spagnolo classe 1969, è senza dubbio uno degli artisti spagnoli più famosi nel mondo.

In questo periodo era impegnato nel suo tour e proprio in questi giorni avrebbe dovuto esibirsi nella data di San Sebastian. Tuttavia, alcuni problemi improvvisi di salute glielo hanno impedito.

Cosa è successo a Joaquin Cortes

A spiegare cosa è successo ci ha pensato lo stesso Joaquin Cortes, che ha pubblicato una sua foto dal letto dell’ospedale in cui è ricoverato ed ha aggiunto:

Quello che la gente non sa… Nemmeno la mia compagnia… È solo che sono settimane che ho iniziato a stare abbastanza male, avevo tosse, dolore al petto, stanchezza, mal di testa… Eppure ho provato senza sosta per settimane… e ho potuto ballare a Madrid e a Barcellona…

Credit: joaquincortesworld – Instagram

Poi l’artista ha proseguito raccontando che alcuni giorni fa, mentre portava suo figlio Romeo a scuola, ha iniziato a tossire senza sosta fino a rimanere stordito. Il problema era durato solo pochi secondi, quindi lui non gli ha dato molto peso. Tuttavia, dopo pochi giorni, mentre tornava a casa dall’aeroporto in auto ha avuto un’altra crisi. Ma questa volta molto più forte.

Questa volta ho dovuto chiedere a @monicamorenooficial di prendere il volante perché improvvisamente non vedevo più nulla… Moni ha preso il volante nel bel mezzo di una curva.. Meno male… sono stati momenti di angoscia.

Credit: joaquincortesworld – Instagram

Ancora alcuni giorni e mentre Cortes giocava tranquillo con i suoi bimbi, una nuova crisi e lo svenimento.

Arrivato al pronto soccorso i medici lo hanno soccorso e lo hanno trovato con pochissimo ossigeno nel sangue.

Da allora mi stanno facendo test di cardiologia, neurologia e pneumologia. Sono sotto antibiotico e ossigeno. Domani mi faranno una broncoscopia, e poi mi metteranno un portatile per ore o giorni… Ancora non lo so. Così finché non sapranno cosa mi sta succedendo…