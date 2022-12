Questa è una delle storie più belle che leggerete questo Natale. Il protagonista è un bambino di nome Jonathan, che vive a Como.

Il periodo delle festività è il più bello per i bambini e come ogni anno, scrivono le letterine per Babbo Natale o Gesù Bambino, in attesa di trovare tanti bellissimi regali sotto l’albero, da scartare insieme a tutta la famiglia.

Quest’anno, il piccolo Jonathan ha deciso di fare qualcosa di diverso, di scrivere la letterina e di legarla ad un palloncino azzurro, che poi ha liberato nel cielo.

Quel palloncino è arrivato fino a Pordenone, nelle mani di un uomo dal cuore enorme. In quelle dolcissime parole, il bambino ha chiesto come regalo di Natale un camion dei pompieri. Così, il buon samaritano ha deciso di raggiungere la caserma più vicina dei Vigili del Fuoco e di consegnarla nelle loro mani.

Non appena i pompieri hanno letto la lettera di Jonathan, hanno deciso di fargli una bellissima ed indimenticabile sorpresa.

Gli hanno comprato un camion giocattolo dei Vigili del Fuoco e lo hanno spedito a casa sua. La storia è stata raccontata proprio sulla pagina ufficiale Instagram della caserma di Pordenone.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vigili del Fuoco – Italy (@vigilidelfuoco_officialpage)

La magia del Natale. Jonathan, un bimbo di Como, aveva affidato ad un palloncino una letterina con cui chiedeva in regalo un camion dei pompieri: il suo desiderio sarà esaudito, il palloncino è giunto nelle mani giuste. Ai Vigili del Fuoco di Pordenone, dopo un viaggio di 300 km!

In poche ore, la storia è diventata virale e si è diffusa in ogni parte del web. Cosa c’è di più bello del vedere quanta bontà c’è ancora al mondo e quanto davvero possa essere magico il Natale?

Di sicuro, il piccolo Jonathan non dimenticherà mai questo piccolo ma grandissimo gesto che i Vigili del Fuoco hanno fatto per lui.