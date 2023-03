Il 49enne Jonnie Irwin ha un testamento digitale già redatto. Il conduttore televisivo, a cui hanno diagnosticato una neoplasia ai polmoni ormai in fase avanzata, ha deciso di creare un testamento particolare, per poter continuare a parlare con moglie e figli anche quando non ci sarà più. Malato terminale, l’emittente per cui lavorava lo aveva licenziato subito dopo la diagnosi.

Jonnie Irwin sa che ha i giorni contati su questa terra. Per questo motivo è tornato nel programma A Place in the Sun per raccontare, in modo positivo, la sua lotto contro la neoplasia che ha colpito i suoi polmoni, a soli 49 anni, con metastasi già diffuse al cervello dopo 2 anni dalla diagnosi.

Sabato scorso su Instagram ha raccontato che sarebbe apparso domenica a Manchester in uno spettacolo dal vivo. Nel video lo si vede intento a scegliere il suo outfit per l’evento. Da quando ha ricevuto la diagnosi non lavora più, licenziato dall’emittente con cui aveva a lungo collaborato.

Selezione del guardaroba per @aplaceinthesunofficialLIVE. Domani a Manchester. È un inizio anticipato e siccome non sono abbastanza in forma per correre per il treno, mi sto preparando la sera prima. Mia moglie non riesce a crederci! Il freddo richiede lana, lana e ancora lana. È anche una cosa rara per @jasmineharmane e me essere entrambi lì una domenica, quindi per favore vieni e speriamo di vederti lì.

Questo quello che ha scritto il conduttore televisivo sul suo profilo Instagram, raccontando di essere pronto a prepararsi per questa nuova avventura, forse una delle ultime apparizioni in un live.

Jonnie Irwin e il testamento digitale lasciato a moglie e figli

Jonnie sta pianificando di registrare dei videomessaggi, una sorta di testamento digitale, così da poter ancora parlare con la moglie e i tre figli dopo aver lasciato questo mondo.

Il conduttore sta cogliendo ogni opportunità per dare alla moglie Jessica, di 40 anni, e ai loro tre figli un futuro luminoso quando non sarà più qui con loro.