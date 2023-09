Nelle ultime ore, in Gran Bretagna prima e in tutto il resto d’Europa poi, si è divulgata la notizia della tragica morte di Maddy Cusack. La 27enne, calciatrice professionista, era una tesserata dello Sheffield United Women e nella società svolgeva anche il ruolo di direttrice dell’area marketing. Durante la scorsa stagione aveva tagliato il traguardo delle 100 presenze, la prima a riuscirsi con la squadra di Sheffield.

Ancora una tragica notizia che sconvolge il mondo del calcio britannico dopo quella, arrivata la settimana scorsa, che riguardava la morte di Ben Cull.

Cresciuto nelle giovanili del Southampton, Cull aveva attirato le attenzioni su di sé, tanto da essere convocato in diverse occasioni anche nelle giovanili della nazionale inglese. Nel 2016 aveva dovuto lasciare il calcio dopo la terribile diagnosi di sarcoma di Ewing, malattia che pochi giorni fa, alla fine, lo ha portato via a soli 23 anni.

Nella giornata di mercoledì si è invece diffusa la notizia della tragica scomparsa di Maddy Cusack, stella della squadra femminile dello Sheffield United.

A dare il triste annuncio ci ha pensato la stessa società biancorossa, tramite una toccante nota sui social:

Lo Sheffield United Football Club è sconvolto dalla triste notizia della scomparsa di Maddy Cusack. Maddy, giocatrice della squadra femminile dal 2019 e responsabile marketing del Football Club, è deceduta mercoledì. Giocatrice stimata, Maddy, 27 anni, nella scorsa stagione ha raggiunto il traguardo delle 100 presenze con lo Sheffield United Women. Inoltre, è stata un’apprezzata collega negli uffici di Bramall Lane, passando dalla Sheffield United Community Foundation al Club nel 2021 per aiutare a commercializzare tutte le aree delle Blades.

Ancora ignote le cause che hanno portato al decesso di colei che solo due mesi fa aveva prolungato il suo contratto con lo Sheffield United.

Molto toccante anche il messaggio che Stephen Bettis, amministratore delegato del club, ha voluto delegare alla calciatrice scomparsa:

Questa è una notizia straziante per tutti a Bramall Lane. Maddy aveva la possibilità unica di far parte di diverse squadre dello Sheffield United ed era benvoluta da tutti coloro con cui entrava in contatto. La sua personalità e la sua professionalità facevano onore alla sua famiglia: ci mancherà molto. Nel prendere atto della notizia e nell’andare avanti, il Club offrirà tutto il sostegno possibile alla famiglia, agli amici e ai colleghi di Maddy.