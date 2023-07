Tre fratture alla clavicola e al femore per Jovanotti: l'artista romagnolo ha avuto una brutta caduta in bici a Santo Domingo

Bruttissima avventura per Jovanotti lo scorso week end. Nella giornata di sabato, infatti, il cantante ha parlato ai suoi follower spiegando di aver avuto un brutto incidente mentre andava in bici. Nella caduta ha riportato due gravi fratture, alla clavicola e al femore, per le quali dovrà sottoporsi a due interventi chirurgici. Le parole dell’artista.

Credit: lorenzojova – Instagram

Negli ultimi anni ha saputo dare una nuova vita ad una carriera artistica già di enorme successo, attraverso l’organizzazione e la realizzazione di uno dei concerti più in voga d’Italia, il Jova Beach Party.

Nel 2023, dopo anni in cui ha girato le spiagge di tutto il paese, non si è esibito ma non ha escluso che il prossimo anno possa tornare sui palcoscenici.

Lorenzo sta sfruttando quest’estate per godersi un po’ di riposo e per viaggiare per il mondo. In questo periodo si trova nella Repubblica Dominicana, dove purtroppo sabato ha avuto una disavventura.

È stato lo stesso Jovanotti, sui suoi canali social, a raccontare del brutto incidente in bici in cui è rimasto coinvolto.

Sabato ha pubblicato un video su TikTok, spiegando di aver riportato tre fratture diverse alla clavicola e al femore e di aver sentito molto dolore. Soprattutto mentre veniva trasportato con l’ambulanza verso l’ospedale locale.

Nonostante lo spavento e appunto il dolore, Lorenzo ha voluto ringraziare molto i dominicani, sia civili che soccorritori, che gli sono stati accanto supportandolo al meglio.

Il mio dottore in Romagna ha visto le lastre e ha detto che si tratta di un’operazione molto comune. Si recupera, ci vorrà un po’ di tempo. Però insomma, sono qua, sono vivo, sto bene, mi hanno dato un antidolorifico. Stavo facendo un giro in zone splendide, in mezzo alle piantagioni di canna da zucchero.

Come sta Jovanotti

Credit: Domenica In

Ieri mattina un nuovo video, questa volta nelle storie di Instagram, nel quale l’artista ha raccontato la terribile notte che ha trascorso, con il dolore che non lo ha mollato mai.

Credit: Lorenzo Cherubini – Facebook

Ha poi detto che il pomeriggio si sarebbe sottoposto a due interventi chirurgici, per mettere un chiodo di titanio alla gamba ed una placca alla clavicola.

Nonostante tutto Jovanotti non si è perso d’animo. Con molta positività ha ringraziato tutti per l’affetto travolgente che sta ricevendo e spiegato che da una parte si sente anche fortunato, tenendo conto del brutto volo che ha fatto.