Un periodo non troppo eccezionale per Jovanotti. Come è noto alcune settimane fa il cantante è rimasto coinvolto in una caduta in bici mentre era a Santo Domingo, nella quale ha riportato le fratture del femore e della clavicola. Dopo l’operazione, ha raccontato l’artista durante la sua ospitata al programma Non è un Paese per Vecchi di RaiRadio2, si è ritrovato con una gamba più corta rispetto ad un’altra.

Credit: lorenzojova – Instagram

Una disavventura non da poco quella che ha vissuto all’inizio di luglio e che continua a vivere tutt’ora Lorenzo Cherubini.

L’artista toscano in quel periodo si trovava in vacanza nella Repubblica Dominicana e mentre faceva un bici tra le campagne, per via di un dissuasore di velocità non segnalato, è rimasto vittima di una bruttissima caduta.

Soccorso immediatamente dai contadini del posto prima e dai sanitari locali poi, è stato portato in ospedale e lì ha scoperto di aver riportato delle fratture alla clavicola e al femore.

I medici locali lo hanno operato e dopo alcuni giorni, durante i quali non ha potuto prendere un aereo per evitare il pericolo di trombi, è tornato in Italia.

Da subito Jovanotti ha iniziato quello che sarà un lungo periodo di riabilitazione, che lo costringerà al riposo per diversi mesi.

Le parole di Jovanotti a RaiRadio2

Credit: lorenzojova – Instagram

Nei giorni scorsi Jovanotti è stato ospite nel programma radiofonico Non è un Paese per Vecchi su RaiRadio 2 e lì ha avuto modo di raccontare l’ennesima brutta piega che ha preso questa storia.

A quanto pare, ha spiegato, i medici dominicani si sono dimenticati di allineargli il femore e ora ha una gamba più lunga di un’altra di quasi 2 centimetri.

Ma non dovrebbe esserci nessuna complicazione, solo un po’ più di tempo mi ha spiegato il mio ortopedico.

L’artista, grande appassionato di ciclismo, ha fatto poi riferimento al mitico e indimenticato Pantani, che nel 1998 vinse il Tour De France e il Giro d’Italia nella stessa estate, anche lui avendo una gamba più corta dell’altra.

E riguardo al ritorno sul palco, Lorenzo ha annunciato che molto probabilmente il tour nei palazzetti previsto per il prossimo febbraio sarà rimandato.

Alla domanda dei conduttori sull’eventualità di cantare seduto, come Ben Harper, l’artista ha risposto negativamente: “Per me la musica è una cosa che si balla“.