Un dramma assoluto quello di Julia Ituma. Dietro la scomparsa della campionessa di volley italiana sembrerebbero esserci delle cose da chiarire e a testimoniarlo sono le immagini delle telecamere dell’hotel, che l’hanno ripresa pochi istanti prima del gesto estremo, e gli ultimi messaggi inviati ad un suo compagno di scuola. Le autorità indagano.

Erano circa le 5:00 del mattino di ieri, quando un inserviente dell’hotel di Istanbul in cui alloggiavano le atlete dell’Igor Novara di volley, ha notato il corpo esanime di una di esse sdraiato sull’asfalto proprio davanti all’albergo.

Il corpo apparteneva a Julia Ituma, 18enne pallavolista italiana, che aveva perso la vita per i traumi riportati nella caduta dalla finestra della sua camera, al sesto piano della struttura.

Enorme lo shock di tutti coloro che hanno appreso di una notizia così tragica e inaspettata.

Le autorità giunte sul posto hanno effettuato tutti i rilievi del caso e come ha riportato anche il giornale turco Hurryet, hanno potuto accertare che si sia trattato di un gesto autonomo.

A confermarlo, le scioccanti immagini delle telecamere di videosorveglianza poste sia all’interno che all’esterno dell’hotel.

Quelle poste nel corridoio del sesto piano, hanno infatti ripreso la giovane campionessa poche ore prima che si gettasse dalla finestra.

Palpabile la sua ansia, il suo malessere. Julia ha camminato su e giù, da sola, per quel corridoio, mentre parlava al telefono. Poi ha riattaccato e sempre con il telefono in mano si è seduta a terra, con la schiena contro il muro, le gambe accovacciate e la testa china su di esse.

Dopo alcuni minuti Ituma si è alzata e sempre con passo indeciso, turbato, è rientrata nella sua camera. Dove poco dopo avrebbe fatto la scelta che ha messo fine alla sua vita.

A riprendere la caduta, invece, alcune telecamere poste all’esterno dell’albergo.

Il telefono di Julia Ituma

La Polizia turca ha sequestrato il telefono di Julia Ituma e lo sta analizzando per cercare risposte. Quello che tutti, soprattutto sua mamma, volata in Turchia non appena appresa la notizia, vogliono più di ogni cosa, è la verità. Sapere il perché una giovane sana, così forte, realizzata, abbia deciso di mettere fine alla sua vita.

Ciò che è emerso finora è che la campionessa pare abbia parlato con un suo compagno di scuola, molto probabilmente discutendo con toni accesi.

Non è chiaro se i due fossero legati sentimentalmente oppure no, ma il ragazzo al termine della telefonata era preoccupato e aveva capito che Julia non fosse serena.

Seguiranno aggiornamenti su questa triste vicenda.