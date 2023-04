A quasi una settimana dalla tragedia di Julia Ituma, sono ancora molte le risposte che le persone più care alla campionessa scomparsa cercano. Le sue compagne di squadra Sara Bonifacio e Virginia Adriano hanno affidato ai social delle toccanti lettere di addio.

Questa mattina, nella parrocchia di San Filippo Neri a Milano, si è celebrato il funerale di Julia Ituma. La giovane campionessa dell’Igor Novara e della nazionale italiana di volley, giovedì scorso si era tolta la vita gettandosi dal sesto piano dell’hotel di Istanbul in cui alloggiava con le sue compagne di squadra.

E proprio le sue compagne, oltre che tutte le persone che l’amavano, non riescono a darsi pace e continuano a cercare risposte dietro a questa immane tragedia.

Tornano in mente i momenti sereni trascorsi insieme e c’è ovviamente il rammarico, per tutti, per non aver capito in tempo, per non aver visto in tempo quello che stava per accadere. Per non aver fatto nulla affinché questo incubo non fosse realtà.

L’addio di Sara Bonifacio

Sara Bonifacio, amica e compagna di squadra di Julia Ituma, ha scritto:

Il dolore che provo mi svuota ma allo stesso tempo mi pare poco se paragonato a ciò che ti affliggeva dentro. Sento mille voci intorno a me dire : “Non è colpa di nessuno”, ma non credo sia cosi…penso sia un po’ colpa di tutto e di tutti… Viviamo in un mondo fatto di persone che si convincono a dover essere forti, un mondo dove le debolezze non sono accettate, MAI, ed essere fragili è quasi una vergogna. Un mondo che ti spinge a rialzarti ancor prima di cadere, in cui chiunque ti invita a chiedere aiuto, ma poi nessuno ha realmente orecchie per ascoltare…A chi lo stiamo dimostrando? Chi decide chi è forte e chi no? Perché è così importante? Non lo è. Non è importante. TU eri e sei importante, mi dispiace immensamente non avertelo ricordato.

Il posti di Virginia Adriano per Julia Ituma

Per quanto possibile, è ancora più straziante l’addio di Virginia Adriano, amica di Julia e che con lei condivideva l’amore per lo stesso sport.

L’ultimo post pubblicato da Julia è una bellissima foto che la ritrae abbracciata proprio con Virginia. Un abbraccio che quest’ultima oggi rimpiange di non averle dato più forte.