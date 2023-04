La madre di Julia Ituma è volata in Turchia per vedere con i suoi occhi: non riesce a credere che sua figlia abbia fatto un gesto simile

Le autorità e i media turchi non hanno alcun dubbio sulla scomprsa di Julia Ituma, Secondo quanto emerso finora, la giovane atleta italiana si sarebbe infatti tolta la vita. Dello stesso avviso non è sua mamma Elizabeth, che è volata a Istanbul per vedere con i suoi occhi. Intervistata da La Repubblica ha raccontato il suo dolore e soprattutto le incertezze che ha su quanto successo a sua figlia.

La Polizia turca non ha dubbi sul fatto che Julia Ituma si sia tolta la vita in maniera completamente autonoma.

La tragedia si è verificata nelle prime ore del mattino di ieri, all’hotel Burhan Felek Sports Hall, dove le giocatrici dell’Igor Novara alloggiavano dopo l’amara sconfitta di mercoledì sera contro le padrone di casa dell’Eczacibasi.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno ripreso Julia mentre vagava disperata tra i corridoi dell’albergo e si accasciava a terra con la testa tra le gambe.

Poi, nello stesso video, si vede la Ituma che rientra in camera. Poche ore più tardi, intorno alle 4:00 del mattino, la 18enne avrebbe aperto la finestra e si sarebbe gettata dal sesto piano.

La rabbia e il dolore della mamma di Julia Ituma

Le autorità danno per certa l’ipotesi del gesto autonomo, ma la mamma della campionessa non è d’accordo. O almeno non ancora.

Alle domande dei giornalisti de La Repubblica ha detto:

Ci siamo sentite al telefono poco prima, dopo la partita. Mi ha detto: mamma, abbiamo perso. Io ho fatto due punti, ma la squadra ha fatto schifo.

Era forte, come sempre. Era una ragazza molto forte, e non solo in campo. Non posso credere che si sia voluta buttare da una finestra. E poi qualcuno mi ha detto che era un balcone, insomma io voglio vedere con i miei occhi, i documenti, il posto. E Julia.

La donna ha spiegato che ancora non piange. Non riesce ancora a realizzare ciò che effettivamente è successo.

La signora Elizabeth è molto dubbiosa anche sul fatto che Lucia Varela, la compagna di stanza di Julia, non si sia accorta di nulla.

Le indagini delle autorità vanno avanti e si stanno concentrando soprattutto sul telefono della campionessa, ora sequestrato e al vaglio degli inquirenti.