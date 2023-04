Nella mattinata di ieri si è celebrato il funerale di Julia Ituma, la pallavolista che si è tolta la vita la settimana scorsa, gettandosi dal sesto piano dell’hotel di Istanbul in cui alloggiava con le sue compagne del Novara. Tantissimi i presenti. Amici, compagne di squadra, ma anche il ministro dello sport Abodi e il presidente della lega volley Fabris.

Per capire quanto la tragedia di Julia Ituma abbia toccato tutti, basta vedere l’incredibile folla di persone che ieri era presente nella chiesa di San Filippo Neri di Milano per il suo funerale e le lacrime che tutti hanno versato durante l’omelia.

Nelle prime ore del mattino di giovedì scorso, la promessa del volley italiano aveva deciso di togliersi la vita, gettandosi dal sesto piano dell’hotel di Istanbul in cui alloggiava con le sua compagne dell’Igor Novara.

Nessun dubbio ormai che si sia trattato di un gesto autonomo, ma ancora da chiarire sono i motivi che l’hanno portata a farla finita a soli 18 anni e con una vita intera davanti.

La chiesa non ce l’ha fatta a contenere tutti coloro che hanno voluto presenziare alla messa. Tanti sono rimasti fuori, in un religioso silenzio, rotto soltanto dai pianti disperati delle persone.

Tra gli altri, presenti tutte le compagne dell’Igor Novara e i dirigenti, visibilmente scioccati. C’era anche l’ex stella del volley nazionale Francesca Piccinini, il Ministro dello Sport Andrea Abodi, il Presidente della Lega Volley Femminile Mauro Fabris e il sindaco di Novara Alessandro Canelli.

Inoltre, una rappresentanza della comunità nigeriana di Milano, che ha voluto mostrare vicinanza alla famiglia dell’atleta, di origini appunto nigeriane.

Molto toccante l’omelia pronunciata dal parroco Don Ivan Bellini della parrocchia di San Filippo Neri e don Fabio Carcano, il sacerdote della parrocchia in cui Julia Ituma viveva con la sua famiglia.

Un invito sentito, quello di don Ivan, a tutti i giovani che ieri, oggi o domani, hanno sentito, sentono o sentiranno lo stesso peso che ha schiacciato Julia, a chiedere aiuto ed uscire dal buio.

Non vergognatevi di avere paura del buio. Le paure vanno dette per poterle cacciare via. Le paure sono nelle tenebre ma quando sono messe nella luce scoppia la verità.