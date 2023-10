Julie Tronet, la ragazza che si è tolta la vita a Lecce, ha lasciato una straziante lettera per la sua famiglia, prima di compiere il gesto estremo. La salma della ragazza ha già lasciato l’Italia, è diretta in Francia, dove i suoi cari la stanno aspettando per organizzarle un ultimo addio.

La vicenda ha sconvolto l’Italia e la Francia, tanto il sostegno che i suoi genitori stanno ricevendo in questi giorni. È stata creata anche una raccolta fondi, che ha lo scopo di aiutare la famiglia con le spese funebri e con quelle processuali. Le forze dell’ordine hanno aperto un fascicolo d’indagine e stanno cercando di ricostruire gli ultimi giorni di vita della ragazza di soli 21 anni.

Ha scritto una lunga e straziante lettera ai suoi genitori, ha chiesto loro di perdonarla, ma non riusciva più a vivere in quel mondo. “Mi manca Pierre”. Nessuno tuttavia sa chi sia questo Pierre, nemmeno la sua famiglia. Oggi le parole di Julie Tronet, scritte nero su bianco, fanno male. Forse, se avesse parlato con qualcuno, la famiglia avrebbe potuto aiutarla a superare quel triste periodo. La 21enne ha invece deciso di compiere un gesto estremo, spezzando il cuore di tutti coloro che l’amavano.

Penso che sia arrivato il momento di fermarmi qui. Non ne posso più, mi dispiace mamma e papà. Mi manca il mio Pierre che amo, mi dispiace per tutti coloro che ho incontrato. Mi dispiace per Julie, mi dispiace per Leo. Vi amo, non è colpa di nessuno, perché mi avete tanto amata. Non riesco ad accettare ciò che mi è successo. È troppo difficile per me rimanere sola. Vi amo, soprattutto Pierre. Sono triste.

I genitori della giovane hanno raggiunto Lecce e sono già stati ascoltati dagli investigatori. Hanno rivelato di essere a conoscenza della fragilità della loro ragazza, ma mai avrebbero immaginato che potesse compiere un gesto del genere. La mamma e il papà sono già tornati in Francia, in attesa della salma della figlia. Il medico legale ha stabilito che Julie è deceduta per soffocamento.