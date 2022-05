Tutto il mondo del web ricorda il suo volto, diventato famoso come GIF. Kailia Posey si è tolta la vita a soli 16 anni. Una tragedia che ha sconvolto migliaia di persone.

La triste notizia è stata diffusa dalla sua famiglia, che ha trovato il suo corpo senza vita dopo l’estremo ed inaspettato gesto. Quando era soltanto una bambina, è diventata popolare in tutto il mondo dopo la sua smorfia al reality show americano Toddlers & Tiaras. Era famosa come la “grinning girl” della GIF virale sul web.

I suoi familiari hanno spiegato a TMZ che la ragazza stava attraversando un periodo difficile della sua vita ed ha deciso di togliersi la vita.

Sebbene fosse un’adolescente affermata con un brillante futuro davanti a sé, sfortunatamente in un momento impetuoso, ha preso la decisione avventata di porre fine alla sua vita terrena. Ha vinto innumerevoli corone e trofei dopo aver gareggiato nel circuito dei concorsi per tutta la sua vita. Il suo acclamato talento come contorsionista aveva già ha portato a offerte di lavoro in tournée professionali ed era stata recentemente selezionata per essere una cheerleader al suo liceo il prossimo autunno.