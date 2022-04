Un episodio davvero straziante è quello avvenuto nella serata di mercoledì 27 aprile, nel piccolo paese di Fasani. Una bambina di soli 6 anni, chiamata Giulia De Luca, è morta mentre stava riposando sul divano della casa. La disperata corsa in ospedale è stata inutile.

L’intera comunità al momento sta cercando di mostrare vicinanza ed affetto alla famiglia colpita dall’improvvisa perdita.

Secondo le informazioni riportate dal quotidiano locale Edizione Caserta, il dramma è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 27 aprile. Nell’abitazione in cui la piccola viveva con i genitori a Fasani, nel comune di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta.

Aveva la febbre da qualche giorno, ma non sembrava essere nulla di preoccupante. Alcuni cittadini vicini alla famiglia hanno raccontato che non aveva mai avuto problemi di salute.

Tuttavia, mentre stava riposando sul divano, la mamma è andata a svegliarla. Però si è presto resa conto che non rispondeva agli stimoli.

Il papà si è presto allarmato e dopo averla presa in braccio, l’ha trasportata d’urgenza con la sua auto all’ospedale di Sessa Aurunca. I medici del nosocomio hanno tentato di rianimarla a lungo, ma i loro tentativi non hanno portato a nulla. Alla fine non hanno avuto altra scelta che constatare il decesso.

Le indagini per l’improvvisa morte di Giulia De Luca

La Procura della Repubblica ha deciso di disporre l’autopsia sul corpo della piccola, per capire l’esatta causa che ha portato alla sua morte. In tanti sono sconvolti, poiché dicono che era una bambina sana e in salute.

Nei prossimi giorni verrà eseguito l’esame, che dovrà stabilire il motivo del suo decesso. Affinché la famiglia e gli inquirenti possano avere delle risposte concrete.

La piccola Giulia ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori dei suoi genitori Rosa e Piero.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo episodio drammatico e straziante, che ha scosso tantissime persone.