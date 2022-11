Notizia sconvolgente per il mondo del calcio: le autorità indagano per capire cosa abbia spinto Karim Gazzetta a compiere il gesto

È di queste ore la notizia della tragica scomparsa di Karim Gazzetta, calciatore professionista di nazionalità svizzera, che nell’ultimo anno stava giocando nel Zrinjski Mostar, l’attuale capolista del campionato bosniaco. Il 27enne, da quanto si è appreso, si sarebbe tolto la vita gettandosi dall’ottavo piano di un palazzo. Il mondo del calcio è sotto shock.

Tutti gli appassionati di calcio, in questi giorni, sono concentrati sul campionato del mondo che è iniziato proprio ieri in Qatar.

Tuttavia, questa mattina, è arrivata una notizia che ha letteralmente sconvolto chiunque sia vicino a questo sport. Un episodio drammatico che ha messo fine alla vita di un giocatore di soli 27 anni, con ancora una vita intera davanti.

A rivelarlo sono stati i media della Bosnia Erzegovina, Paese in cui è successa la tragedia. Più precisamente l’episodio è avvenuto a Mostar.

Karim Gazzetta, talentuoso centrocampista svizzero che da quest’anno si era trasferito proprio in Bosnia e giocava con la maglia del Zrinjski, ha deciso di farla finita e si è gettato dall’ottavo piano di un palazzo.

Le autorità stanno ovviamente indagando e nei prossimi giorni si cercherà di capire cosa abbia potuto spingere il giovane campione a compiere un gesto così estremo e definitivo.

La carriera di Karim Gazzetta

Nato nel 1995 in Svizzera, Karim aveva iniziato a giocare a calcio nelle giovanili del Servette, club di Ginevra. Squadra con la quale è riuscito, nel 2013, ad esordire tra i professionisti.

E proprio il Servette, tramite i propri canali social, è stata tra i primi a mostrare pubblicamente il suo cordoglio per quanto accaduto. Ecco le parole del club:

La famiglia Servttiana piange la scomparsa di Karim Gazzetta, figlio del club. Ai suoi cari e alla sua famiglia porgiamo le nostre più sentite condoglianze e sostegno. 🕊 Riposa in pace, Karim. 🙏

Dall’anno successivo ha vissuto diversi trasferimenti, senza mai uscire dal suo Paese. Tutto questo fino all’estate scorsa, quando dopo un grave infortunio aveva deciso di iniziare una nuova avventura all’estero, in Bosnia per l’appunto.

Dopo un paio di partite un nuovo infortunio che lo ha tenuto ancora fuori dal campo. Se sia stata proprio la frustrazione del non poter giocare a calcio, unita magari all’essere lontano da casa, a spingere Gazzetta verso l’oblio, non si potrà sapere, almeno finché le indagini non faranno chiarezza.