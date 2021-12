Il mondo del calcio piemontese e nazionale sono sconvolti per la notizia della morte di un grande professionista e uomo. Stefano Borla, ex preparatore dei portieri del Torino Calcio, è morto a soli 50 anni. Il decesso è giunto dopo tre giorni di agonia a seguito di un grave incidente stradale che lo aveva visto coinvolto 4 giorni fa a Torino.

L’incidente è avvenuto lo scorso venerdì 26 novembre. Borla era in sella alla sua bicicletta e si stava dirigendo a Vinovo, Torino, per la quotidiana sessione di allenamento del Chisola, società sportiva per cui lavorava in questo periodo.

Un’automobile, guidata da un uomo di 40 anni, l’ha travolto a grande velocità sbalzandolo per diversi metri sull’asfalto. Immediato l’arrivo dei soccorritori sul posto e il trasporto al Cto di Torino. Qui Stefano Borla è rimasto per tre giorni, a lottare per sopravvivere, fino a quando ieri, martedì 30 novembre, non si è arreso.

Stefano era sposato con Laura e lascia una figlia, Beatrice.

Cordoglio per la morte di Stefano Borla

Come anticipato, Stefano era una vera e propria istituzione nel mondo del calcio, soprattutto piemontese. Attualmente lavorava per il Chisola, ma in passato aveva collaborato anche con il Torino Calcio, con la Juventus, l’Ivrea, l’Alessandria e il Chieri.

Proprio il Chisola e il Torino hanno voluto dimostrare il loro dispiacere ed il loro cordoglio sui social per questa dolorosa perdita. Ecco le parole comparse nella nota pubblicata sulla pagina ufficiale Twitter della società granata: