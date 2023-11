Fatale per Karolaine Vieira, per il suo bimbo non ancora nato e per la madre, un incidente stradale: era diretta in ospedale per partorire

Un dramma devastante è quello avvenuto in Brasile alcuni giorni fa, in cui hanno perso la vita Karolaine Vieira Palmeo, una donna e professoressa di soli 26 anni, il bimbo che portava in grembo e sua madre. Fatale è risultato uno schianto tra l’auto sulla quale viaggiavano e un’altra che giungeva in direzione opposta. La giovane mamma era diretta in ospedale per partorire.

Ci ha messo pochissimo a fare il giro del mondo questa drammatica notizia che riguarda una tragedia che ha distrutto completamente una famiglia brasiliana.

Il fatto è avvenuto in Brasile, più precisamente nei pressi della città di Cubaià.

Un uomo era alla guida della sua auto, una Onix, ed era diretto in ospedale per accompagnare la sua giovane moglie che doveva dare alla luce il loro terzo bambino.

Dall’imminente gioia, che sarebbe arrivata dopo il dolore di due aborti spontanei, purtroppo si è passati al dramma più devastante.

Un’altra vettura che procedeva in senso opposto, per cause ancora da chiarire, ma molto probabilmente per le condizioni meteo avverse e per l’asfalto bagnato, ha invaso la corsia ed ha colpito direttamente la Onix con la famiglia a bordo.

L’automobile si è letteralmente spezzata a metà. I soccorritori medici, giunti prontamente sul posto, hanno prelevato i corpi delle persone che erano a bordo e si sono precipitati al più vicino ospedale.

Nulla da fare per Karolaine Vieira e il suo bambino

L’uomo alla guida è l’unico dei passeggeri ad essere sopravvissuto.

Il feto che sua moglie Karolaine Vieira è morto subito. Poco dopo, nonostante i disperati tentativi di salvataggio da parte dei medici, si è spenta anche la professoressa 26enne.

Nella stessa auto viaggiava anche la madre di Karolaine, la signora Ivonette, che stava accompagnando la figlia per starle accanto durante il parto.

Come detto, prima di arrivare vicina alla data del parto e della nascita del suo terzo figlio, Karolaine aveva subito due aborti spontanei. Come riporta il Daily Mail, infatti, pare che soffrisse di trombofilia, una condizione che aumenta il rischio di precedenti coaguli di sangue e rende difficile la gravidanza.

L’incidente mortale si è verificato lo scorso 8 novembre. Sotto shock un paese intero.