La Procura di Firenze sta seguendo una nuova pista per la bimba peruviana di 5 anni scomparsa nel nulla lo scorso 10 giugno dal vecchio hotel abbandonato, ora occupato da famiglie che non hanno una casa. Kata è in Perù? Qualcuno avrebbe preso la bambina e l’avrebbe portata nel paese sudamericano? E chi è stato e per quale motivo l’avrebbe sottratta ai suoi genitori?

Lo scorso 10 giugno la piccola Kata si trovava nel vecchio hotel di Firenze occupato da molte famiglie che non hanno una fissa dimora. Kata è sparita nel nulla. La Procura di Firenze sta battendo molte piste e una di queste porta proprio in Perù.

Da un paio di giorni la Procura di Firenze sta seguendo una nuova traccia: la bambina potrebbe essere viva e qualcuno potrebbe averla portata in Perù. A più di un mese dalla denuncia di scomparsa da parte dei genitori, si seguono diverse piste, ma questa al momento è la più accreditata.

L’hotel Astor è stato setacciato da cima a fondo, ma del corpo di Kata non c’è nessuna traccia. I Carabinieri lo hanno scandagliato dal tetto alle fosse biologiche, mentre adesso le ricerche portano anche all’estero.

La bimba di 5 anni è scomparsa nel nulla dalla struttura occupata e ora il suo profilo è entrato nei database dell’Interpol per la ricerca internazionale. Varcare i confini europei è facili senza più controlli doganali.

Kata è stata portata in Perù dopo essere stata portata via dall’ex Hotel Astor di Firenze?

Qui ogni sabato arrivano dei furgoni diretti verso la Romania: i tanti romeni che abitano in zona, compresi gli abusivi che stavano all’Astor, caricano la merce che vogliono inviare ai loro familiari.

Queste le parole di una negoziante del luogo, che ha il suo negozio a 300 metri dall’ingresso del vecchio albergo di via Maragliano 110. La mamma, dalle ore 15.30 in cui ne ha perso le tracce, ha denunciato la scomparsa solo a sera. C’è stato tutto il tempo per portarla via indisturbati.