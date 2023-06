Scomparsa della piccola Kataleya Alvarez, in corso degli accertamenti per un avvistamento di Bologna

Una segnalazione davvero importante è quella arrivata alle forze dell’ordine in queste ultime ore per la scomparsa della piccola Kataleya Alvarez. Una donna ha allertato gli agenti di aver visto la bambina su un autobus cittadino nella città di Bologna.

Visto come si sta mettendo la situazione, la stessa Procura che ha deciso di fare dei controlli anche in questa città, poiché per il momento la segnalazione sembra essere attendibile.

Da ciò che è emerso in queste ore, la signora avrebbe detto di aver visto la piccola nella serata di sabato, giorno in cui è scomparsa. Era su un mezzo pubblico, ma ora bisognerà capire come sia arrivata in quel posto.

Sono in corso tutte le indagini per questa vicenda, che risulta essere così straziante. In tanti sono con il fiato sospeso proprio per le sorti di questa bambina, che ha solamente 5 anni.

Le forze dell’ordine inoltre, nella serata di lunedì 12 giugno hanno fatto un controllo anche in un altro palazzo vicino a quell’hotel abbandonato. Anche lì dentro due appartamenti risultano essere occupati abusivamente da alcuni cittadini romeni, ma anche lì non risultano esserci tracce.

La scomparsa della piccola Kataleya Alvarez

La piccola risulta essere scomparsa dal pomeriggio di sabato 10 giugno, intorno alle 15.50. Con la madre vive nell’hotel Astor abbandonato ed occupato. La mamma mentre era a lavoro, l’ha affidata ad uno zio.

Tuttavia, quando la donna è tornata a casa non ha trovato la figlia. Da quel momento è partita la disperata ricerca e ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell’ordine 4 ore dopo circa. Anche questi ultimi hanno avviato le indagini del caso.

La madre interrogata dagli agenti, ha spiegato che poco tempo prima aveva avuto una discussione con altri abitanti di quell’hotel. Infatti lei ha detto di aver fatto i nomi di chi potrebbe averla portata via.

I due genitori, prima il padre e poi la madre, hanno cercato entrambi di togliersi la vita, ingerendo della candeggina. Per fortuna nessuno ora risulta essere in pericolo di vita. Il pm che si sta occupando del caso, ha ora deciso di aprire un fascicolo d’indagine per il reato di sequestro di persona.