L'amica della madre della piccola Kata ha raccontato di aver ricevuto una chiamata da parte di un uomo spagnolo: indagini in corso

Non si fermano le ricerche della piccola Kata, la bimba di 5 anni scomparsa da Firenze lo scorso sabato. La sua mamma è certa che qualcuno l’abbia portata via e ha riferito agli agenti chi potrebbe essere stato. Sono in corso tutte le indagini e la paura cresce ora dopo ora.

Credit: Tg 5

Mia Kataleya Chicllo Alvarez, questo il nome all’anagrafe. La bambina ha 5 anni, è alta 115 cm, ha occhi e capelli castani e quando è scomparsa indossava una magliettina a maniche corte di colore bianco, un pantalone viola e delle scarpe nere.

Tutti stanno cercando la piccola Kata, anche i tassisti di Firenze. Hanno ricevuto le foto della piccola e sono pronti a lanciare l’allarme davanti a qualsiasi avvistamento. L’iniziativa è stata presa dal presidente della Socota, Milko Signorini. Ecco le sue parole:

Ai nostri autisti che percorrono le strade di Firenze sono state inviate le foto della bambina, in modo che se notano qualcosa, possono fare subito una segnalazione alle forze dell’ordine. I tassisti faranno vedere la foto anche ai clienti. La speranza è quella di ampliare il raggio d’azione e coinvolgere quante più persone possibili.

Credit: Tg 1

Indagini in corso anche sulle dichiarazioni di un’amica della madre della piccola Kata. La donna ha raccontato agli agenti di aver ricevuto una chiamata da un uomo che parlava in lingua spagnola. Questo le avrebbe riferito che la bimba si trova nelle sue mani. Gli inquirenti stanno cercando di vederci chiaro. Sembrerebbe che ci sia anche un video in cui la bimba è apparsa alla fermata del bus insieme ad alcuni adulti. Ma nulla di attendibile.

La scomparsa della piccola Kata

Secondo le ultime notizie emerse, sembrerebbe che la piccola Kata fosse stata affidata allo zio e stesse giocando con altri bambini nel cortile. Intorno alle 15:00 è scomparsa nel nulla. Hanno provato a cercarla senza successo e alla fine la sua mamma ha allarmato le forze dell’ordine. La donna ha dei forti sospetti ed ha già riferito chi potrebbe essere stato.

Ogni ipotesi è al vaglio degli agenti e la paura cresce ora dopo ora.