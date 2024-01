Sta bene Kate Middleton: i medici l'hanno dimessa dall'ospedale e ha potuto far ritorno a casa, dove dovrà proseguire con la convalescenza. Ecco quali sono le sue condizioni di salute

Buone notizie dalla Casa Reale inglese. Kate Middleton è stata dimessa dall’ospedale dove si trovava ricoverata da giorni per un non meglio precisato problema di salute che ha costretto i medici a praticare un intervento all’addome. La Principessa è tornata a casa, dove dovrà rimanere a riposo per una convalescenza abbastanza lunga.

La Principessa di Galles è tornata a casa a Windsor per proseguire nel recupero dall’operazione, e sta facendo buoni progressi. Il Principe e la Principessa desiderano rivolgere un enorme grazie all’intero team della London Clinic, specialmente allo staff infermieristico per l’assistenza prestata. La famiglia dei Galles continua a essere grata per gli auguri ricevuti da tutto il mondo.

Queste le parole del comunicato stampa che Kensington Palace ha diffuso per annunciare le dimissioni di Kate, dopo l’intervento chirurgico all’addome: ha trascorso 13 giorni presso la clinica londinese.

Kate ha lasciato la London Clinic lontano dai riflettori. Trascorrerà ora una lunga convalescenza fuori città, a Windsor e non a Kensigton Palace, nel cuore di Londra. Potrà così riposare, sempre circondata dall’affetto della famiglia, il marito William e i figli George, Charlotte e Louis.

La Principessa di Galles dovrà rimanere a riposo per lungo tempo, almeno fino a dopo Pasqua. Rinviati tutti gli appuntamenti, è dispensata da ogni attività pubblica. La stampa locale parla di alcuni mesi di convalescenza, senza far riferimento a una data precisa in cui potremo rivederla.

Kate Middleton dimessa dall’ospedale, trascorrerà la convalescenza a Windsor

La Principessa trascorrerà la sua convalescenza all’Adelaide Cottage a Windsor. Kate, il principe William ei loro tre figli si sono trasferiti nella proprietà nell’estate del 2022 dopo aver lasciato la casa reale dove vivevano prima.

Non si sa ancora per quale motivo i medici hanno dovuto sottoporre Kate a un intervento all’addome. Sappiamo solo che tutto è andato bene e che dopo il ricovero in ospedale ora è tempo di riposo tra le mura domestiche, prima di poter tornare in attività.