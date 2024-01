Come sta Kate Middleton? La notizia si è rapidamente diffusa, suscitando enorme preoccupazione. Tuttavia, il Kensington Palace si è rifiutato di diffondere ulteriori dettagli sullo stato di salute della moglie del principe William.

“Sta bene”. Le uniche parole comunicate dopo la notizia di un intervento chirurgico. La principessa del Galles è stata ricoverata alla London Clinic per via di alcuni problemi di salute all’addome. Il principe William è stato ripreso fuori dalla struttura sanitaria, prima e dopo aver fatto visita alla moglie. Kate Middleton è stata ricoverata lo scorso martedì. Aveva un’operazione chirurgica pianificata e ora dovrà restare ricoverata per 14 giorni.

C’è il riserbo assoluto sul tipo di intervento e sui problemi di salute della principessa. Per quale motivo? La preoccupazione dei sudditi è molta, ma la famiglia reale non ha rivelato ulteriori dettagli. Si è rifiutata di spiegare quale sia il motivo dell’intervento, ma ha confermato che non si tratta di un tumore. Dovrà trascorrete due – tre mesi di convalescenza e poi tornerà a partecipare agli eventi della famiglia reale.

Il comunicato sulle condizioni di salute di Kate Middleton

Ecco quanto riportato nel comunicato del Kensington Palace:

Sua Altezza Reale la Principessa del Galles è stata ricoverata ieri in ospedale per un intervento chirurgico addominale programmato. L’intervento è stato un successo. Si prevede che rimarrà in ospedale dai dieci ai quattordici giorni, prima di tornare a casa per continuare il suo recupero. Basandosi sul consiglio medico attuale, è improbabile che torni ai doveri pubblici fino a dopo Pasqua. La Principessa del Galles ringrazia per l’interesse che questa dichiarazione genererà. Spera che il pubblico capirà il suo desiderio di mantenere la massima normalità possibile per i suoi figli. E desidera che le sue informazioni mediche personali rimangano private. Il Palazzo di Kensington, quindi, fornirà aggiornamenti sui progressi di sua altezza reale solo quando ci saranno informazioni significative e nuove da condividere. La principessa del Galles desidera scusarsi con tutti coloro che sono preoccupati per il fatto che ha dovuto rimandare i suoi prossimi impegni. Non vede l’ora di ripristinare il maggior numero possibile di questi, appena possibile.

Nelle ultime ore si era diffusa un’indiscrezione su un possibile tumore. I sudditi si sono allarmati e giornalisti e paparazzi si sono precipitati fuori la clinica. Fortunatamente, la notizia è stata presto smentita dalla famiglia reale. Anche se la causa del ricovero e dell’intervento, rimane un mistero.