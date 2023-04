Tragedia ad Alvignano, in provincia di Caserta. Una donna di 46 anni chiamata Katia Cuomo, ha perso la vita nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi.

Nessuno si aspettava una perdita così improvvisa, la sua scomparsa ha lasciato sotto choc i familiari, gli abitanti e tutti coloro che la conoscevano.

Katia Cuomo era un’avvocatessa molto stimata. I soccorritori, subito dopo il malore, hanno cercato di rianimarla per diverso tempo. Purtroppo, ogni loro tentativo è stato vano. Non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 46enne.

Numerosi messaggi per la scomparsa di Katia Cuomo

Sono numerosi i messaggi apparsi sui social dopo la notizia. Amici e conoscenti che hanno voluto ricordarla per l’ultima volta. Katia è stata descritta come una persona gentile, sempre disponibile e sorridente.

Prima di essere un avvocato ed esercitare la tua professione eri un’amica dal cuore grande, sempre disponibile, sempre con il sorriso, rendevi qualsiasi situazione leggera da affrontare. Te ne sei andata così all’improvviso, lascerai un vuoto immenso, ciao mia dolce Katia, buon viaggio.

Katia era molto conosciuta nella zona anche per essere la figlia dell’ex dirigente scolastico.

Anche i colleghi avvocati hanno voluto omaggiarla con commoventi messaggi sui social. Era brava nel suo lavoro e per loro era diventata un punto di riferimento.

I funerali verranno celebrati nella giornata di oggi, nella chiesa di San Sebastiano ad Alvignano.

