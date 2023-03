Omar Ferrero si è spento per sempre davanti agli occhi del suo amico, che non ha potuto fare nulla per salvargli la vita. Aveva 43 anni

Un’altra triste notizia che arriva da Brescia. Omar Ferrero ha perso la vita a soli 43 anni, mentre stava partecipando ad una gara di scialpinismo.

L’uomo si trovava insieme al suo amico e stavano gareggiando per l’ottava edizione dell’Adamello Ski Raid, che si volge tra Ponte di Legno e il Tonale (provincia di Brescia).

Omar Ferrero è stato, improvvisamente ed inaspettatamente, colpito da un arresto cardiaco. Il suo amico e compagno di sci, è subito intervenuto in suo aiuto, così come il personale sanitario del soccorso alpino, presente in alta quota. Il 43enne è stato poi trasportato in elisoccorso a valle. Purtroppo, non c’è stato nulla da fare, il suo cuore si era già fermato.

Il messaggio dell’Adamello Ski Raid dopo il decesso di Omar Ferrero

A diffondere la notizia sul web, è stato proprio l’Adamello Ski Raid, attraverso una nota:

Pur essendo stato prontamente assistito dal compagno di squadra e dal personale sanitario del soccorso alpino presente in quota e successivamente trasportato a valle dal servizio di elisoccorso col coordinamento dell’autorità giudiziaria di Brescia, Omar Ferrero, 42 anni, di San Secondo di Pinerolo, tesserato per lo Sci club Prali Val Germanasca, che era in gara con il compagno Ivan Monnet è deceduto a causa di un arresto cardiaco. Il comitato organizzatore, scioccato, ha deciso di limitare al massimo i toni celebrativi della premiazione, che si è svolta all’insegna della massima sobrietà.

La triste notizia si è diffusa velocemente tra chi lo conosceva e amava. In tanti hanno voluto pubblicare messaggi sui social, per ricordarlo e salutarlo un’ultima volta.

Non ho parole, eri il mio idolo degli scavatori, mi hai aiutato a realizzare il mio sogno, volevi sempre fare le cose estreme e ieri te ne sei andato per sempre, mi mancheranno le tue risate e spero che continuerai ad andare in moto a correre e fare tutti gli sport che amavi.. RIP Omar Ferrero.