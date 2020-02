Ketty Marchese nonna a 32 anni Donna diventa nonna ad un età molto giovane. Ecco la sua storia e cosa è accaduto nella sua famiglia..

Ketty Marchese è una giovane donna di trentatre anni, che vive a Catania ed è molto conosciuta per essere diventata nonna in un età molto giovane. Tutti sono rimasti a bocca aperta dalla sua storia ed anche lei è orgogliosa e soddisfatta di ciò che è riuscita a fare, con l’aiuto dei suoi genitori e dei suoi nonni.

E’ diventata la mamma di Alessia, quando aveva solamente quattordici anni e la sua voglia di andare avanti e di superare tutte le difficoltà, per lei è stata fondamentale, poiché è riuscita ad ottenere la famiglia che desiderava.

All’età di trenta due anni Ketty è diventata nonna, di un bellissimo bambino. La figlia, è rimasta incinta poco dopo aver compiuto diciotto anni.

“E’ stato difficile perché ero una bambina, piano piano ho affrontato questa situazione da sola. Non sai come affrontare la vita così piccola, ma con l’aiuto dei miei genitori e del mio compagno ci sono riuscita!” Ha raccontato la giovane mamma.

Ketty dice di essere felice della famiglia che è riuscita a crearsi con l’amore ed i sacrifici. La figlia, ora, con il suo aiuto e quello dei nonni, sta crescendo il suo amato bambino.

“Diventare nonna a trenta due anni può sembrare strano, ma non lo è per me. La famiglia è qualcosa di meraviglioso, soprattutto quando ci sono dei figli e dei nipoti da crescere.

Anche se volevo il meglio per mia figlia, proseguire il suo progetto di andare a scuola, di crescere piano piano con la sua età, però tutto sommato è andato bene perché vedendo quel bambino, abbiamo acquisito tanta serenità e tranquillità. Poi ho visto mia figlia che desiderava essere mamma e per questo ho accettato tutto!” Ha continuato Ketty nell’intervista.

Molte persone ovviamente non approvano le scelte di queste persone e molto spesso infatti, vengono giudicati per ciò che hanno fatto, ma la famiglia dice di non dare ascolto alle parole delle persone, desiderano solo andare avanti per la loro strada.

Una vicenda davvero incredibile, in questi periodo, trovare nonni così giovani, è molto raro.

