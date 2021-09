Kevin muore a 28 anni per un tumore. Era ricoverato presso il reparto di Oncologia dell’ospedale di Mantova. In questi corridoi aveva anche conosciuto Chiara, la sua fidanzata. Lo scorso inverno le aveva anche chiesto di sposarlo. Ma purtroppo non potranno mai coronare il suo sogno, perché il ragazzo è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari nella giornata di domenica 5 settembre.

Fonte foto da Pixabay

Kevin era originario di Mariana Mantovana. Dieci anni fa la terribile diagnosi di tumore, ma era riuscito a sconfiggere quel mostro. Poi nel 2019, secondo quanto riportato dalla sorella al giornale La Gazzetta di Mantova, i sintomi era tornati.

Solo nel 2020, però, Kevin ha ricevuto la nuova diagnosi, di un altro tumore. L’incubo era tornato e lui era pronto ad affrontare questa nuova battaglia, grazie anche alla forza che le dava Chiara, la sua fidanzata, conosciuta nel 2011 proprio nel reparto di Oncologia a Mantova.

Il giovane ragazzo di 28 anni viveva a Como con Chiara. Lavorava sulle navi. Con la sua Chiara era rimasto ricoverato a lungo nell’ospedale mantovano. Quando sono stati dimessi avevano deciso di andare a vivere insieme per coronare il loro sogno.

Lo scorso inverno Kevin le aveva anche chiesto di sposarlo, nonostante sapesse di dover affrontare nuovamente dall’inizio la terribile battaglia contro il cancro. Chiara non aveva esitato e le aveva subito detto di sì.

Fonte foto da Pixabay

Kevin muore a 28 anni per tumore, non potrà coronare il suo sogno

Kevin è morto domenica 5 settembre. La comunità di Mariana Mantovana, dove il giovane era cresciuto con il papà artigiano, la mamma, la sorella insegnante e la nonna, è in lutto.

Fonte foto da Pixabay

I funerali si celebrano mercoledì 8 settembre, con un corteo funebre che alle 9.15 lascerà la sala del commiato Pezzino a Piubega per arrivare poi in piazza Castello. Tutti si stringono alla famiglia e alla fidanzata per la grave perdita.