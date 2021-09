Il mondo della musica britannica piange la prematura scomparsa di Sarah Nicole Harding. La cantante, ex componente del gruppo Girls Aloud, che aveva avuto un discreto successo agli inizi degli anni 2000, si è arresa dopo un anno di dura lotta contro un tumore che le era stato diagnosticato al seno. Ad annunciare la sua morte, è arrivato un commovente post sui social di sua madre.

Aveva soltanto 39 anni, una vita davanti ed era di una bellezza e di una solarità disarmante. Purtroppo, un destino infame ha deciso che questa stella luminosa avrebbe dovuto spegnersi troppo presto.

Nata il 17 novembre del 1981, Sarah avrebbe compiuto 40 anni tra un paio di mesi. Era diventata famosa nel 2002, quando fu una delle protagoniste del talent show inglese “Popstars: The Rivals“. Lo scopo dello show era quello di selezionare i componenti di un gruppo che sarebbe poi stato lanciato nel mondo della discografia. Sarah Nicole Harding, insieme a Nicola Roberts, Nadine Coyle, Kimberley Walsh e Cheryl Cole, vinsero la competizione e formarono il gruppo chiamato Girls Aloud.

Dopo lo scioglimento della band, Sarah decise di gettarsi a capofitto nel mondo della televisione. Nel 2017 era entrata nella casa del Grande Fratello Vip inglese, addirittura vincendo quell’edizione.

A inizio 2020, la vita di Sarah ha dovuto affrontare un vero e proprio uragano. I medici, a seguito di alcuni controlli, le hanno diagnosticato un cancro al seno.

Nonostante la pesantezza delle cure e il naturale indebolimento causato dalla malattia, Sarah non si è mai persa d’animo ed ha continuato la sua guerra con grande coraggio.

Nel marzo del 2021 ha pubblicato una sua autobiografia, nella quale raccontava tutta la sua vita, compresa la malattia. Il suo obiettivo era quello di mostrare vicinanza a chi si trovava nella sua stessa situazione e di infondere loro coraggio.

Sarah si è spenta lo scorso 5 settembre, dopo oltre un anno di battaglia. A divulgare la notizia della sua morte, ci ha pensato sua mamma, pubblicando questo toccante messaggio sui social network:

Molti di voi sono a conoscenza della battaglia di Sarah contro il cancro e del fatto che ha combattuto duramente dalla diagnosi fino al suo ultimo giorno. Questa mattina se ne è andata serenamente. Sapere di essere così tanto amata, significava tutto per Sarah. Le dava grande forza e conforto. So che non vorrà essere ricordata per la sua lotta contro questa terribile malattia. Era una stella splendente e spero che sia così che potrà essere ricordata.