Credit: Diva e Donna

Un pomeriggio in famiglia che poteva trasformarsi in una tragedia immane. L’attore romano Kim Rossi Stuart e sua moglie Ilaria Spada stavano passeggiando con i loro due bambini, Ettore ed Ian, in un pomeriggio soleggiato nella capitale.

Avevano deciso di fare due passi sulla pista ciclabile che affianca il fiume Tevere, quando per qualche motivo il secondo genito Ian è scivolato cadendo nelle fredde acque.

A riportare la notizia e le foto i giornalisti del settimanale Diva e Donna, i cui paparazzi hanno immortalato l’intera scena del potenzialmente drammatico incidente.

A quanto pare il bambino è scivolato a causa del terreno bagnato, cadendo inesorabilmente in acqua.

Il papà, mantenendo una giusta dose di sangue freddo, molto coraggiosamente è sceso in acqua a sua volta e lo ha tirato fuori mettendolo in salvo. Nei momenti subito successivi si è anche occupato di tranquillizzare il bambino che, naturalmente, era molto scosso.

Chi è Ilaria Spada, moglie di Kim Rossi Stuart

Credit: Diva e Donna

Se la carriera dell’attore romano è conosciuta ai più, quella di Ilaria Spada non è da meno.

Ha iniziato giovanissima partecipando a diversi concorsi di bellezza, piazzandosi sempre nella parte alta della classifica. Come a Miss Italia del 1998, quando si aggiudicò il titolo di Miss Eleganza.

Dal 2000, anno del suo debutto da attrice, non si è fermata praticamente mai, partecipando alle produzioni di tanti programmi tv, fiction e pellicole cinematografiche di grande successo.

Poi l’amore. Quello con Kim. I due si sono conosciuti oltre 10 anni fa e dopo 7 di relazione, hanno deciso di convolare a nozze e creare la loro bellissima famiglia.

Famiglia che si è già allargata con la nascita dei piccoli Ettore ed Ian e che presto si allargherà ancora con la nascita del loro terzo genito.