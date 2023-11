Sono passati 6 lunghi giorni da quando i genitori di Kimberly Bonvissuto non hanno più sue notizie ed ovviamente, con il passare del tempo sono sempre più preoccupati. La madre Graziana ha voluto fare un disperato appello, con la speranza di poter riabbracciare sua figlia.

La ragazza ha solamente 20 anni e nella serata di lunedì 20 ottobre, è uscita dalla sua abitazione in via Cellini, a Busto Arsizio, intorno alle 16.10.

Dal racconto dei genitori aveva con sé il telefono ed il caricatore, ma non le carte o suoi documenti. Aveva detto alla madre che sarebbe rimasta a cena fuori con la cugina, ma in realtà era una bugia.

Da quello che è emerso Kimberly doveva vedersi con un ragazzo. Purtroppo da quella sera il suo telefono risulta essere sempre spento ed i genitori si dicono molto preoccupati. Il padre ha spiegato la paura che sta vivendo e che ora capisce il papà di Giulia Cecchettin.

Le forze dell’ordine sin da quando hanno ricevuto la denuncia di scomparsa, hanno avviato le ricerche del caso. Nella giornata di ieri, hanno fatto il controllo delle telecamere che sono vicino la casa ed hanno anche fatto alzare un elicottero, per controllare tutta la zona.

La 20enne è alta circa un metro e 55 e quando è uscita di casa aveva indosso una tuta grigia. Visto che non si hanno tracce di lei, i suoi parenti, ma anche tutta la comunità è con il fiato sospeso.

La madre Graziana, ha voluto parlare dello strazio e del dolore che sta provando. Non riesce a credere che la figlia possa essersi allontanata volontariamente. Intervistata da alcuni media, ha detto:

Ancora nessuna notizia. Come ieri e come l’altro ieri, è una settimana che siamo in queste condizioni. Senza sapere, con la paura, la preoccupazione di non sapere dove sia Kimberly. Di non sapere come sta.

Che idea ci siamo fatti? Me lo chiedete in continuazione ma noi idee su quello che è successo non ne abbiamo. Siamo terrorizzati: Kimberly non si era mai allontanata senza farci più avere sue notizie. Ti prego facci sapere come stai, torna. Poi supereremo tutto insieme. Se pensate di averla vista, contattate il 112.